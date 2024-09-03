Названы лучшие направления для отдыха в глэмпингах

Мурманск является лучшим местом для отдыха в глэмпингах, заявила NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, отдохнуть таким способом в Мурманске можно и зимой, насладившись северным сиянием.

На самом деле, глэмпинги популярны абсолютно во всех частях России. Например, в Хабаровске есть глэмпинг, который стоит прямо в амурском лесу. Это совершенно дикое место, где даже можно встретить амурских тигров, медведей. В Мурманске можно пожить в глэмпинге даже зимой и насладиться северным сиянием, — сказала эксперт.

Как рассказала Ансталь, такая разновидность отдыха появилась в России не так давно, но сейчас пользуется сумасшедшей популярностью. Многие туристы стремятся отдохнуть в глэмпинге хотя бы один раз за лето, люди поселяются в очень комфортных домах, где есть все удобства, добавила собеседница. Главное преимущество глэмпинга, что его открывают в какой-то очень красивой местности, то есть люди едут, чтобы уединиться с природой, насладиться тишиной и спокойствием, но при этом в комфортных условиях, подчеркнула Ансталь.

На Байкале в глэмпинге можно провести ночь в самой глубокой точке озера на зимнем льду. В Тверской области очень много глэмпингов, и наполняемость там практически максимальная на все выходные, а в летний сезон и на будни. Также можно отправиться на такой отдых в Калининград или Крым и насладиться морскими пейзажами, — заключила Ансталь.

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