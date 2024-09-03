В Приморье договорились о разработке турпродуктов со Внутренней Монголией

Совместные туристические продукты будут разработаны в Приморье для жителей Внутренней Монголии в КНР и в КНР - для граждан РФ. Стороны на двусторонней встрече во Владивостоке обсудили возможность отправки бизнес-миссий предприятий, заинтересованных в развитии сотрудничества в сферах туризма, промышленности, сельского хозяйства и других областях, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Во время встречи первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина отметила, что Китай является ведущим партнером региона. По итогам прошлого года торговый оборот между КНР и Приморьем составил 8,5 миллиарда долларов. Это более трети от всего торгового оборота Дальнего Востока России с Поднебесной. Одним из вопросов встречи стало развитие транспортного сообщения между территориями. В настоящее время Приморье и Внутреннюю Монголию связывает прямой авиарейс по маршруту Владивосток - Хайлар. Вера Щербина предложила проработать туристские продукты Приморского края для жителей Внутренней Монголии и аналогичные продукты о Внутренней Монголии - для граждан России", - говорится в сообщении.

Внутренняя Монголия - это автономный район на севере Китайской Народной Республики, в котором проживает свыше 24 млн человек.