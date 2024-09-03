Чем удивляют регионы Дальнего Востока в этом году

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие «Улицы Дальнего Востока», которая традиционно расположилась на набережной ДВФУ. Участники ВЭФ, а также все желающие смогут познакомиться с ключевыми достижениями и перспективными инвестиционными проектами регионов ДФО. Что интересного можно увидеть в этом году, рассказывает корреспондент «ФедералПресс» с места события.

Военные самолеты

Камчатский край предлагает посетителям павильона лично посетить предприятие по сборке военных самолетов. Для этого достаточно всего лишь надеть очки виртуальной реальности, которые перенесут вас в регион.

Стоит отметить, что в некоторых самолетах можно даже посидеть, а также поуправлять ими при помощи специального джойстика.

Центр восточной медицины

Посетить сокровищницу восточной медицины могут гости ВЭФ. В павильоне Бурятии работает врач тибецкой медицины, который проводит диагностику по пульсу, мануальную диагностику и диагностику по Фоллю.

Стоимость приема составляет 1000 рублей.

Также в павильоне региона можно приобрести различные лекарственные травы и фито-чаи.

Динозавр в Приамурье

Павильон Амурской области предлагает познакомиться с обитателем региона, который жил около 75–65 млн лет назад, – с амурозавром. Известно, что рептилия водилась на территории Азии.

Длина динозавра составляла 12 метров, а высота – 3,5 метра.