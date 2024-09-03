Комфортабельный курорт в горном кластере Сочи радует гостей круглый год

Склон Альпика на горе Аибга Главного Кавказского хребта - это место, с которого началась история горнолыжного спорта в горном кластере Сочи. Он и сегодня он продолжает удивлять своими возможностями. На высоте 2256 метров, среди завораживающих вершин и облаков, время течет иначе, заставляя сердце биться сильнее от окружающей красоты.

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Сейчас Альпика, где каждый уголок пропитан историей, - часть современного курорта "Газпром Поляна". А более 55 лет назад здесь открылась первая детская горнолыжная школа под руководством Светланы Гурьевой. Услышав от альпинистов про невероятной красоты место в Сочи, супруги Гурьевы отправились зимой на разведку. Часть пути им даже пришлось преодолеть на вертолете, так как дорогу завалило камнями. Но риск того стоил: пара увидела живописные склоны хребта Аибга, яркое солнце и снег - его было столько, что дома завалило по крышу. Гурьевы влюбились в эти горы, а специалисты подтвердили, что они идеально подходят для катания. Так в 1968 году на склонах близ ручья Ржаного появилась детско-юношеская горнолыжная спортшкола.

С конца 60-х годов Альпика стала местом для тренировок сборной СССР по горнолыжному спорту. Несколько бугельных подъемников, стационарные вагончики для учеников - вот и все хозяйство зарождавшегося тогда комплекса. "Альпика-сервис" был создан в 1992 году и стала первым горнолыжным курортом в Сочи. И уже в то время здесь предлагали отдыхающим огромный выбор хорошо подготовленных трасс разной степени сложности. Общая же их протяженность превышала 25 километров, а период катания увеличивался благодаря специальной обработке снежного покрова.

ГК "Альпика-сервис" в итоге заслужил звание высококлассной спортивной арены. Международные соревнования, этапы кубка России по горным лыжам и маунтинбайку, многие корпоративные фестивали и кубки, посвященные экстремальным видам спорта, проходили на Альпике. Захватывающие проезды лучших атлетов украшали обложки известных спортивных журналов. Трассы курорта оценили знаменитый фрирайдер Сет Моррисон, в честь которого выпустили лыжи, трехкратный чемпион мира по фрирайду Ману Гайде, многократный победитель X-Games, трехкратный чемпион Freeride World Tour Ксавье де Ля Рю и другие легенды спорта.

В 2008 году "Альпика-Сервис" была переименована в "Альпику". Она стала частью курорта "Газпром Поляна", началась глубокая модернизация инфраструктуры. В 2017 году завершилась реконструкция. Появились новые трассы и канатные дороги, аттракционы, санно-бобслейная трасса, маршруты для пешего туризма и многое другое.

Интересно и то, что канатная дорога Альпики - единственная в горном кластере Сочи - совмещает на одной линии кресла и кабинки. Первые оснащены ветрозащитной системой и подогревом, их чаще предпочитают лыжники. Вторые полностью закрыты, оборудованы освещением - их любят сноубордисты.

Канатная дорога поднимает без пересадок с нижней станции, находящейся на высоте 550 метров, до самого верха - на высоту 2256 метров. С пика можно любоваться головокружительными панорамами Кавказских гор, а в ясную погоду - Черным морем.

Еще одна уникальная канатная дорога курорта - 3S, которая соединяет две вершины - Лауру и Альпику. Она одна из самых протяженных в России, по ней бегают кабины, рассчитанные на перевозку 30 человек. Подъем и спуск - как полет птицы. Так что канатные дороги курорта стали отдельным увлекательным аттракционом для туристов. Плюс Альпики - ширина трасс, в среднем она составляет 34 метра, и у одной из синих трасс достигает 50 метров. Протяженность самой длинной - 2900 метров. Словом, на Альпике каждый найдет трассу, подходящую для его уровня мастерства. Всего же их 13. Кстати, Альпика - единственный склон в горах Сочи с выкатом до 550 метров. Так что здесь будет комфортно и новичкам, которые смогут набраться нужного опыта.

Вечерние катания на Альпике - это волшебное время. Склон окутывает мягкий сумеречный свет, и на широких трассах возникает неповторимая атмосфера. На освещенных можно насладиться катанием под звездным небом, которое превращается в увлекательное приключение. Склон окутывает мягкий сумеречный свет, и на широких трассах возникает неповторимая атмосфера, когда можно насладиться катанием под звездным небом.

На нижней станции работает горнолыжная школа, где профессиональные инструкторы буквально за несколько занятий сделают из любителя уверенного горнолыжника или сноубордиста. Также здесь есть прокат снаряжения популярных брендов. Позаботились и об удобстве маленьких гостей, для них есть детский склон с траволатором и открыли детский клуб.

Благодаря близкому расположению к железнодорожной станции подняться к вершине можно в считаные минуты с момента приезда на курорт. Чтобы пересесть из кресла скоростного поезда на канатную дорогу Альпики, не нужно вызывать такси, ждать шаттл или пользоваться общественным транспортом.

В горнолыжном сезоне 2024-2025 годов на склоне появятся новые возможности. Запустится программа "Рассвет на Альпике", которая будет реализована совместно со школой инструкторов. Суть ее в том, что небольшие группы в сопровождении профессионального инструктора смогут насладиться восходом солнца над облаками и первыми раскатать свежий вельвет.

Склон радует гостей круглый год. Летом его сравнивают с альпийскими вершинами, и это не случайно - неповторимый ландшафт создают реликтовые растения третичного периода. Одно из самых известных - рододендрон. Это краснокнижный кустарник, цветы которого символизируют красоту и изящество горных регионов. С панорамной площадки "Приют Ветров 2256" открываются виды на вершины Аишхо, Чугуш, Ассара, Джемарку, гору Воробьева, хребет Дзитаку и Гагринский хребет. Каждый найдет занятие по душе. Трекинг по хребту Аибга, полеты на параплане, конные прогулки по живописным маршрутам, спуски на маунтинкартах и по единственной в России санно-бобслейной трассе, прыжки на батутах - все это гость найдет на Альпике. Захватывающее знакомство с горными вершинами становится возможным для каждого.