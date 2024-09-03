В Приамурье активно развивают промышленный и событийный туризм

Промышленный и событийный туризм особенно активно развиваются в Амурской области. Часто крупные промышленные площадки, такие, как космодром "Восточный", становятся базой в том числе для событийного туризма, большинство предприятий области доступны для посещения, сообщила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей региона Екатерина Киреева во время презентации Амурской области на Восточном экономическом форуме 2024 года.

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"Говоря о концепции Благовещенска и Амурской области, как центра российско-китайского сотрудничества, мы говорим о нескольких важных составляющих. О том, что это инфраструктура, события и люди. Событийный и промышленный туризм сейчас наиболее актуальны и перспективны. <…> сформировался корпус из промышленных предприятий, доступных для посещения. Они часто становятся также площадками для проведения событийных мероприятий", - отметила Киреева, добавив, что только в августе 2024 года регион посетили 104 тыс. туристов из КНР по безвизовому режиму, что стало рекордным показателем за месяц.

Она добавила, что в области существуют четыре крупных туристических бренда федерального и международного масштаба: космос, БАМ, российско-китайская граница и река Амур. Именно вокруг них строятся наиболее крупные и популярные туристические проекты. Развивается и двустороннее туристическое направление между Благовещенском и пограничным китайским Хэйхэ. Замминистра подчеркнула, что по итогам 2023 года траты туристов в регионе выросли на 60%.

Амурская область является лидером по притоку инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке в 2023 году. В регионе реализуются крупнейшие на Дальнем Востоке проекты транспортно-логистической инфраструктуры, инвестиционные газовые проекты, развиваются традиционные и новые отрасли экономики. Опорные точки роста - добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, энергетика, газопереработка и газохимия, туризм, космическая и транспортная логистика.

О Форуме

Восточный экономический форум проходит 3 - 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.