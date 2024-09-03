Российские авиакомпании эксплуатируют более 750 иностранных самолетов

В авиакомпаниях Российской Федерации в настоящее время эксплуатируется 762 пассажирских самолета иностранного производства. Об этом в интервью «АиФ» заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, в число 762 иностранных самолетов, используемых в российских авиакомпаниях, входят Airbus 287 и Boeing 267.

Иванов подчеркнул, что сейчас нет никакой угрозы остановки эксплуатации иностранных самолетов. Подтверждением этому является ежегодное увеличение пассажиропотока.

Спецпредставитель уточнил, что к поставкам запчастей для самолетов иностранного производства допущены 220 специализированных организаций в России и дружественных странах.

Иванов уточнил, что сейчас начинаются испытания отечественных самолетов МС-21 и Superjet с российскими двигателями. Эти испытания будут продолжаться не менее двух лет.

До этого сообщалось, что входящая в госкорпорацию «Ростех» авиакомпания Red Wings может перейти под управление другой компании.

Ранее сообщалось, что сделки с западными самолетами вывели авиаотрасль РФ в прибыль в 2023 году.