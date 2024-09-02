15 событий для отдыха с детьми в Калининграде и области

Спектакли о дружбе и милосердии, выходные с викингами, зумба-вечеринка, вечер с совами и концерт аниме-саундтреков: в подборке «Клопс Афиши» — 15 событий, на которые можно отправиться вместе с детьми.

1. Экскурсии на стадион «Ростех Арена»

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 сентября, 11:00

На обзорной прогулке гостям обещают показать ключевые локации стадиона, скрытые от глаз обычных посетителей.

В программе:

посещение конференц-зала;

просмотр фильма о строительстве стадиона и его возможностях;

выход на верхний ярус трибун, где открывается панорамный вид на чашу стадиона;

зал спортивной славы, где собранно более 300 экспонатов, посвящённых российскому спорту;

выход на кромку поля;

спортивная раздевалка команды ФК «Балтика».

Для прохода потребуется документ, удостоверяющий личность (можно фото). При оформлении билета нужно заполнить ФИО и даты рождения для оформления пропуска.

2. «Шоу стеклодува»

7, 14, 21 и 28 сентября, 12:00

В мастерской Repin Glass, уютно расположившейся в историческом пространстве прусской казармы Кронпринц, можно увидеть, как из разбитой пивной бутылки, расплавленной до температуры 1 200 градусов, рождаются изделия из стекла удивительной красоты.

Представление проходят по адресу: ул. Литовский Вал, 38 (на территории казармы расположены указатели).

3. «Легенды прусского кота»

3, 10, 17 и 27 сентября, 19:00

В Светлогорске проведут вечернюю театрализованную прогулку. В постановке для детей и взрослых примут участие актёры Театра Николая Захарова.

Участников познакомят с историей немецкого городка Раушен и современным Светлогорском. Гости совершат путешествие по древним легендам, наполненное вкусами и запахами, и встретятся с призраками. Рассказчиком станет колоритный прусский кот, а по ходу маршрута появятся другие персонажи.

Место: Светлогорск, скульптура «Царевна-лягушка».

4. Путешествие в эпоху викингов

7, 14, 21, 28 сентября, 13:00

На дневной программе в поселении Кауп публика узнает про странствия мореходов, живших на территории области больше тысячи назад: про их завоевания, жизнь и быт. Гостей ждёт посещение главного дома деревни викингов, кузницы, музея средневекового костюма и музея доспехов и оружия викингов, экскурсия в музей средневекового мореплавания, знакомство с драккаром (ладья викингов).

Участники смогут освоить азы строевой подготовки викингов с тренировочными мечами и щитами, пройдут мастер-класс по печати на ткани и кузнечному делу, посоревнуются в метании топоров.

5. Огни Вальхаллы

7 сентября, 18:00

28 сентября, 17:00

В рамках вечерней программы гостям поселения Кауп поведают удивительную легенду о борьбе добра и зла и приоткроют таинственный мир Вальхаллы, куда попадают только достойнейшие из достойных.

Посетители увидят огненный бой воинов, побывают на пиру Одина, насладятся танцем огненных валькирий и захватывающей сценой противостояния Света и Тьмы.

8 сентября, 19:00

Волшебная история в постановке театра «Третий этаж» по произведению Льюиса Кэрролла.

«В этой сказке много всяких глупостей и парадоксов, но это не мешает ей быть умной и даже мудрой. Алиса совершает путешествие, отрываясь от обыденной жизни, где все правильно и довольно скучно устроено», — говорится в фабуле спектакля.

Главную героиню ждут приключения, в которых всё может перевернуться с ног на голову:

«И это не может не радовать. Как взрослых, так и детей. Ведь все мы в тайне догадываемся, что всё, на самом деле, вовсе не таково, как выглядит. Если не сказать больше».

7. Матч «Балтика» — «Тюмень»

9 сентября, 20:15

На домашней площадке калининградские футболисты примут ФК «Тюмень». Болельщиков приглашают поддержать любимую команду.

Возрастное ограничение: 6+, малыши до 7 лет включительно могут пройти на игру бесплатно, но без занятия места. Билет для детей от 7 до 14 лет приобретается в паре со взрослым.

Место: «Ростех Арена».

14 сентября, 12:00

В Театре Николая Захарова покажут спектакль для детей, которые будут взрослыми, и для взрослых, которые были детьми. Зрителям помладше будет созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познаёт мир, учится дружбе и любви, а гостям постарше — философская глубина и афористичность текста.

«Говорят, что в каждом возрасте эта легендарная сказка-притча воспринимается по-разному. Но всякий раз вслед за героями сердце стремится ввысь, туда, где звёзды, мечты и великие истины. Самое главное, чему учит книга «Маленький принц», — это мудрость. В ней скрыто много тайн, которые помогают жить счастливо и находить верный путь», — пишут в описании инсценировки.

9. Музыкальный спектакль «Айболит»

15 сентября, 12:00

Маленьких зрителей ожидает музыкальная встреча с героями спектакля по стихам и сказкам Корнея Чуковского. Известный советский композитор Георгий Фиртич наполнил сюжет прекрасной, легко запоминающейся музыкой.

Солисты калининградской филармонии предстанут в образах знакомых персонажей любимых произведений — забавных зверят, страшного и ужасного Бармалея и, конечно же, самого доброго доктора — Айболита.

Место: филармония.

10. Танцуем зумбу в «Браво Италия»

21 сентября, 16:00

Калининградцев и гостей города приглашают продлить ощущение лета. На площадке калининградского ресторана пройдёт большая зумба-вечеринка.

Инструкторы проведут профилактическую музыкально-танцевальную встречу, которая надолго избавит от осенней хандры:

«Надевай самое яркое, обувай любимые кроссовки и приходи, зажжём в последние тёплые деньки!» Участников также ждут «выступления танцевальных команд, розыгрыш призов, вкусные угощения».

Место: ул. Правая Набережная, 9к2.

11. Матч «Балтика» — «Арсенал»

21 сентября, 20:15

Сине-белые сыграет против тульских футболистов. Публику ждёт зрелищное противостояние на свежем воздухе. Организаторы призывают болельщиков поддержать команды.

Возрастное ограничение: 6+, малыши до 7 лет включительно могут пройти на игру бесплатно, но без занятия места. Билет для детей от 7 до 14 лет приобретается в паре со взрослым.

Место: «Ростех Арена».

12. Вечер в юрте

28 сентября, 17:00

Новый сезон зеленоградский музей «Филинов и Сов» начинает с ток-шоу, на котором опытные сокольники расскажут гостям, как пернатые защищают свои гнёзда, птенцов и территорию.

«Обсудим, кого и от кого вынуждены оборонятся птицы, которых называют «ночными стражами». Вы узнаете истории, мифы и легенды о совах, их друзьях и врагах, радостях и бедах, образе жизни и среде обитания. Интересные вопросы приветствуются!» — анонсируют встречу. Специальным гостем станет мастер горлового пения.

Посетители смогут лично познакомится с птицами богини Афины: в конце вечера состоятся тренировочные полёты.

Место: Зеленоградск, ул. Тургенева, 9в.

29 сентября, 12:00

Музыкальный спектакль по мотивам поучительной сказки Пушкина о том, как можно получить всё что ни пожелаешь и потерять целое царство от жадности, оставшись у разбитого корыта.

«Сказка о рыбаке и рыбке» известна каждому с детства, но немногие знают, что основой сюжета для неё стала рассказанная братьями Гримм история о рыбаке, поймавшем волшебную рыбу-камбалу, и его жадной жене», — пишут в анонсе события.

Незамысловатый, но мудрый сюжет на сцене представят солисты и инструменталисты Калининградской филармонии, наполнив его динамичной и почти волшебной музыкой М. Мусоргского, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова и Ф. Шуберта.

Место: филармония.

14. Anime &Game Symphony

12 октября, 17:00

Зрителей ждёт трёхчасовое шоу с участием японской певицы. Прозвучит музыка из аниме и видеоигр в исполнении симфонического оркестра и вокала.

«Более 5 лет мы делаем масштабные туры по всей России от Владивостока до Калининграда. Концерт разделён на блоки — аниме и видеоигры, среди которых зрители обязательно услышат свои любимые тайтлы!» — рассказывают устроители.

В программе — темы из аниме «Волейбол!», «Моя геройская академия», «Мастера чеча онлайн», «Невероятные приключения ДжоДжо», «Ван-Пис», «Блич», «Токийские мстители», «Евангелион», «Наруто», «Твоя апрельская ложь», музыка из фильмов Хаяо Миядзаки и Макото Синкая.

Для любителей видеоигр прозвучат мелодии из Elden Ring, Final Fantasy XV, Castlevania, Bayonetta 2, Nier: Automata, Silent Hill 2, Yakuza 0, Devil May Cry 4 и Resident Evil.

Место: «Янтарь-холл».

15. «Путь интуиции: лабиринт судьбы»

Ежедневно с 10:30 до 17:30

В подземелье музея «Янтарный замок» можно посетить квест-путешествие. Участникам предлагается пройти лабиринт площадью в 300 квадратов, внутри которого — 14 помещений и 33 двери-портала. Организаторы заявляют, что пространство и сама концепция не имеют аналогов. Лабиринт посетили уже больше 2 000 человек.

«Задача каждого гостя — отключить ум и довериться интуиции! На входе вы создаёте некий запрос к пространству и, интуитивно выбирая двери, проходите свой путь. Каждая дверь — это подсказка, дающая часть ответа на ваш запрос. Каждая дверь — это один из высших арканов таро. Сценарии основаны на уникальной фотоколоде карт Amber Tarot, снятой на территории Калининградской области», — говорится в анонсе.

Место: посёлок Янтарный, ул. Советская, 61А.

Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише». Больше событий — на сайте и в телеграм-канале.