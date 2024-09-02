В РСТ рассказали о популярных внутренних направлениях для путешествий

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о популярных внутренних направлениях для путешествий.

«До ноябрьских праздников ещё есть бархатный сезон — сентябрь, октябрь — на побережье. Абсолютное большинство внутри страны по-прежнему едет в Краснодарский край — это Сочи, Анапа, Геленджик. В Крым повысились в этом году потоки. Такая тенденция продолжится до середины октября как минимум», — заявил он в беседе с 360.ru.

По его словам, во время осенних школьных каникул будут популярны экскурсионные туры по центральным регионам. Это Золотое кольцо, Серебряное ожерелье, Санкт-Петербург, регионы Северо-Запада.

Отдельно Барзыкин отметил Москву, куда совершают и деловые, и культурно-познавательные поездки.

Также в число популярных направлений входит Северный Кавказ.

«В целом на внутреннем рынке поток за год вырос на 15—17%, и в осенний период тенденция продолжится», — добавил он.

Ранее руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по круизам Алексей Растегаев в беседе с НСН заявил о росте спроса на речные круизы. По его словам, туристам нравятся все направления, летом они предпочитают более продолжительные путешествия — от 11 дней.