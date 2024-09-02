В Казани рост турпотока превысил 21% в первом полугодии

Рост турпотока в Казани достиг 21,8% в первом полугодии этого года, а в июне и июле количество туристов увеличилось в среднем на 3,5%.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Городской комитет по развитию туризма.

Так, за два первых летних месяца Казань посетили более 787 тыс. человек, больше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 761 тыс.

Самыми востребованными достопримечательностями у туристов остаются Казанский кремль, Старо-Татарская слобода, Кремлёвская набережная, музей «Городская панорама» и другие.

Ранее руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по круизам Алексей Растегаев в беседе с НСН заявил о росте спроса на речные круизы. По его словам, туристам нравятся все направления, летом они предпочитают более продолжительные путешествия — от 11 дней.