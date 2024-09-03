Российские туристы установили рекорд по визитам в Таиланд

В летнем сезоне 2024 года соотечественники установили рекорд по турпотоку в Таиланд. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ), летом россияне совершили 222, 2 тысячи визитов в эту популярную курортную страну Азии. Эта цифра на 23 процента превышает показатели 2023 года (180,6 тысячи визитов).

Уточняется, что чаще всего россияне ездили в Таиланд в июле (83,3 тысячи поездок). На втором месте по спросу оказался август (76,9 тысячи поездок), а на третьем — июнь (62 тысячи поездок).

В АТОР добавили, что всего по итогам восьми месяцев 2024 года российский турпоток в Таиланд достиг отметки в 1 миллион поездок — это на 17 процентов больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Ранее Таиланд вошел в список самых доступных заграничных направлений для россиян осенью. Также востребованы будут Арабские Эмираты, Египет и Вьетнам.