Forbes включил Нижегородскую область в топ-10 дорогих регионов для отдыха

Нижегородская область заняла десятое место в рейтинге самых дорогих регионов для отдыха в России. Соответствующее исследование за первое полугодие 2024 года опубликовал Forbes.

Траты туристов за одну поездку в нижегородский регион составили 9515 рублей, при этом в эту сумму не входит стоимость проживания.

Первое место в списке занимает Ставропольский край. В среднем без учета стоимости отеля туристы оставляли здесь 15252 рубля. Далее следуют Московская область и Москва с тратами в 14903 рубля и 14608 рублей соответственно.

Также в топ-10 попали Свердловская область, Татарстан, Санкт-Петербург, Башкортостан, Тюменская область и Краснодарский край.

Кроме того, Нижегородская область попала в топ-10 самых дорогих регионов России по цене за отели. Средний чек в местных гостиницах составил 12766 рублей, что составляет шестое место в списке. Для сравнения, Москва здесь заняла десятую строчку с показателем в 10856 рублей.

Ранее сообщалось, что четверть нижегородцев зарабатывают больше 66 тысяч рублей в месяц.