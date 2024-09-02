Сколько стоит улететь в Сочи из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска

Сколько стоит добраться в Сочи, чтобы встретить на юге Новый год? Редакция изучила предложения авиакомпаний с вылетом на 7 дней из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.

Официальные праздничные дни в декабре-январе продлятся с 29 декабря по 8 января. Суббота, 28 декабря, будет рабочей, поэтому неудивительно, что билеты с вылетом 29-го числа стоят дороже.

Если имеете возможность, прихватите пару выходных дней до начала официальных – купить авиабилеты выгоднее на 27–28 декабря.

Например , 27 декабря улететь из Москвы с возвращением 2 января iFly предлагает за 21 тыс. «Уральские авиалинии» отвезут за 22 тыс. без багажа (доплата за него составит 3,5 тыс.). Для сравнения, если отправиться 28 декабря и вернуться 3 января, то iFly возьмет 23,5 тыс., а Utair – 26 тыс. (плюс 5 тыс. за чемодан).

Вылетать в первый день каникул, 29 декабря, еще дороже. Билет «Уральских» с возвратом 4 января стоит 27 тыс., а Utair – 28 тыс. Доплата за багаж составит соответственно 3,2 и 5 тыс. Примерно столько же билеты стоят у «Победы», «Уральских авиалиний» и iFly.

Из Екатеринбурга в Сочи тоже лететь выгоднее 27 декабря: у «Уральских авиалиний» есть предложение отправиться налегке за 24 тыс. За перевозку чемодана надо доплатить 3,8 тыс. 28 и 29 декабря с возвращением 3 и 4 января соответственно билеты стоят от 27 тыс., если брать у «Уральских авиалиний» и от 32 тыс. у «Аэрофлота». Багаж в первом случае стоит 3 тыс., а во втором – 6 тыс.

Самолет из Новосибирска в Сочи 27 декабря с возвращением 2 января будет стоить не дешевле 30 тыс. – такое предложение есть у S7. С багажом ценник поднимается до 40,5 тыс. Вылет 28 декабря у S7 подорожает до 33 тыс. Если с собой берете что-то, кроме ручной клади, то надо доплатить 11 тыс. На 28 декабря у Nordwind есть варианты от 32,5 тыс. (сверх этого 4 тыс. – за багаж). S7 продаст билет за 33 тыс. (и еще 11 тыс. будет стоить чемодан).

Вылет 29 декабря и возвращение 4 января дешевле всего у S7 – 33 тыс. Эта сумма включает только перевозку ручной клади. Для тех, кто не может путешествовать налегке, ценник вырастает до 44 тыс.

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