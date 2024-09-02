Историко-музейный комплекс «Шульган-Таш» спустя два года: 100 тысяч туристов и новые экспозиции

11 июля 2022 года в местности Мурат-Тугай Бурзянского района Башкирии открылся историко-музейный комплекс «Шульган-Таш». Его строительство началось еще в 2018 году. Однако в процессе возникали трудности из-за вспыхнувшей пандемии коронавируса. 18 апреля 2020 года глава республики Радий Хабиров принял твердое решение: профинансировать завершение возведения комплекса. Тогда корреспонденты ГорОбзор.ру оказались в числе первых посетителей музея. Теперь же мы решили выяснить дальнейшую судьбу «Шульган-Таша». О первых шагах поговорили с директором Фавзилем Маликовым. По его словам, за два года комплекс посетили порядка 100 тысяч туристов. Сюда, помимо прочего, приезжали специалисты в области наскального искусства из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Ирана, Италии, Испании, Греции, а также из городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Оренбурга, Кемерово. За короткий срок «Шульган-Таш» стал лауреатом престижных премий: «Лучшая музейная экскурсия» на конкурсе «Маршрут года-2022», гран-при Международной премии Russian Event Awards 2023 в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия», наконец, топ-9 лучших российских музеев по решению жюри премии имени Лихачева. Здесь слились воедино туризм, наука, искусство, образование. «Порядка 100 тысяч – это только туристы. Мы также проводим этнохудожественные симпозиумы, концерты, фестивали, международные научные конференции. Вот 1 июля к нам приезжали зарубежные ученые – они все в восторге. От экспозиции, условий работы, полученной информации. Считается, что «Шульган-Таш» самый лучший музей палеолита в России, может, и в мире. Сейчас совместно с Институтом археологии РАН ведем работу над тем, чтобы создать здесь Центр изучения наскального искусства России. Кстати, никакие санкции нам не помешали открыть 24 мая во Франции выставку «Шульган-Таш», – сказал Фавзиль Маликов. Как справедливо подметил собеседник, работа с международными партнерами не прекращалась ни на секунду. С 2015 года башкирские специалисты сотрудничают с коллегами из Испании и Франции. И продолжат это делать, так как заповедник Шульган-Таш готовится стать всемирным наследием ЮНЕСКО. «До 1 февраля 2024 года мы подали документы в Париж, в ЮНЕСКО на номинирование. В июле уже к нам приезжала миссия ИКОМОС – общественная организация ЮНЕСКО. Все, что изложили в досье, показали эксперту. Он уехал очень довольным. Надеемся, на хорошее заключение. В 2025 году в Болгарии пройдет конвенция ЮНЕСКО, где состоится голосование», – поделился собеседник. Что касается туризма, то благодаря открытию историко-музейного комплекса значительно вырос спрос на поездки в Бурзянский район. Об этом директору учреждения рассказывают сами операторы. Экскурсии продаются активнее, интерес растет. Конечно же, мимо не проходят республиканские программы. «Мы всегда были точкой притяжения, но! Сейчас работа властей в сфере туризма ведется более плотная. К нам приезжают туристы в рамках программ «Башкирское долголетие», «Школьный туризм». Приезжали из самых разных регионов республики. Сейчас активно Зауралье. Детей с конца апреля было очень много! И до сих пор едут, звонят, записываются, пока погода позволяет», – пояснил руководитель учреждения. Посещать музей можно неоднократно, так как руководство комплекса регулярно дорабатывает существующие и создает новые экспозиции. Например, скоро откроется выставка, посвященная эпохе бронзы и уфимскому археологу Геральду Матюшину. Специалисты музея спасли находки, которые хотели уничтожить вместе со школой ученого, и готовятся показать их гостям. И конечно же, это не все. Как насчет машины путешествия во времени? «У нас очень много идей. Сегодня мы ведем монтаж камер в пещере. И на экспозиции можно будет посмотреть, кто проходит там сейчас, а кто проходил тысячи лет назад, древних людей. Такая машина времени. Надо будет просто переключить рычаг. Также делаем – 90% готовность – учебный класс, посвященный эпосу «Урал-батыр». С Минобром планируем, что здесь будут проходить уроки. Кроме того, мы сделали локацию для самых маленьких посетителей. Такая игровая комната, где надо добывать огонь, строить шалаш», – добавил директор историко-музейного комплекса. Напоследок стоит отметить, что появление музея стало толчком для благоустройства прилегающих территорий. Созданная инфраструктура позволила улучшить жизни нескольких деревень, а их жители, в свою очередь, с удовольствием вызвались работать в новом учреждении. «Во-первых, здесь построили дорогу. Была щебеночная. Сейчас от райцентра до музея – 25 минут. Связь провели, интернет есть. Спасибо Радию Фаритовичу, что заинтересовал руководство Газпрома, и мы попали в инвестиционную программу. Кроме того, газифицировали 7 близлежащих деревень. Также в Башкирии раньше запустили программу «Земский работник культуры», благодаря которой мы получили 2 квоты, что нам очень помогло. У нас 44 штатные единицы. Впереди второй этап – местность Мурат-Тугай», – заключил Фавзиль Маликов. Удивительно, но «Шульган-Таш» находит дорогу к сердцам всех своих гостей. Никто не остается равнодушным – ни ученые, ни туристы. Место, где общий язык могут найти этнографы, археологи, учителя, блогеры, дети. Место, куда хочется возвращаться. «Я крайне впечатлен. «Шульган-Таш» – лучший музей о древних людях на территории нашей страны. Здесь можно узнать обо всем – от зарождения жизни на Земле практически до современности. Есть все. И про орудие, и про огонь, и про одежду, и про краски. Рассказы чуть ли не от первого лица! Это шедевр», – говорит Станислав Дробышевский, антрополог и популяризатор науки. «Содержание экспозиций очень интересное. Я думаю, авторы концепции этого музея сделали невероятную работу, за что говорю им спасибо! Надо хранить культурное наследие Башкирии. И это движение идет очень активно, я считаю. Надеюсь, скоро у вас появятся новые музеи», – отмечает Жаннат Исмаилова, доктор исторических наук, директор Государственного музея истории Узбекистана. «Двигаем, ребята, на Урал. Недавно я вернулась из трехдневного путешествия по Башкирии. Музей заповедника Шульган-Таш – это что-то невероятное. Большой современный интерактивный музей с множеством уникальных экспонатов и интересной организацией экспозиции. Очень советую к посещению!» – поделилась впечатлениями туристка из Челябинска Анна. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК , Телеграм и Одноклассники

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