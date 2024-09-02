Туристы раскритиковали отдых в Калининграде

Путешественники пожаловались на скучный отдых в Калининградской области в 2024 году. Чаще всего туристы жаловались на нехватку достопримечательностей, высокие цены и отсутствие туристической инфраструктуры. «ФедералПресс» собрал все минусы отдыха в Калининградской области.

Как туристы оценили калининградские достопримечательности

Многие туристы отметили, что все достопримечательности в столице региона удается посмотреть за несколько дней, а дальше делать уже нечего. Издание «КарелияИнформ» уточняет, что даже недельный отдых – слишком долго. На изучение Калининграда хватит 2–3 дней, говорят граждане.

Развлекать себя можно только за деньги: ходить в кофейни, спа-центры, выбираться на платные экскурсии.

Путешественники отмечают, что ожидали увидеть европейскую архитектуру. Однако в большинстве случаев речь идет о советской застройке, привлекательными являются только несколько районов.

Сколько денег уходит на путешествие по области

При этом на такое путешествие придется потратить достаточно много денег. Одна из путешественниц рассказала, что за две недели было потрачено 240 тысяч рублей, но впечатлений было мало.

Многие туристы отмечают, что в Калининградской области придется потратить больше денег, чем в Крыму или в Краснодарском крае.

Почему не понравилась туристическая инфраструктура

Отдыхающие отмечают, что главные места притяжения в Калининградской области до сих пор не благоустроены. Граждане жалуются на то, что набережная и основной пляж Светлогорска уже несколько лет закрыты.

Туристы обращают внимание на нехватку туалетов в Светлогорске. Кроме того, путешественников смущает отсутствие променадов.

Однако, несмотря на все минусы, Калининградская область все равно востребована среди туристов. Сюда приезжают за европейской атмосферой, необычной архитектурой, живописными пляжами Балтийского моря и историческими достопримечательностями.