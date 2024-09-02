Калининградские синоптики прогнозируют неделю безмятежного отдыха

Из-за жары в регионе синоптики прогнозируют минимум неделю безмятежного отдыха на пляжах. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в понедельник, 2 сентября.

«К середине недели ночной температурный фон по области поднимется до +13....+18 °С (по области — холоднее, на побережье — теплее), а дневной до +26...+29 °С, местами до +30 °С. Так что, можно уверенно говорить о том, что благодаря грядущей аномально тёплой погоде купальный сезон продолжается как минимум в течение этой недели», — говорится в сообщении.

В Зеленоградске пляжный сезон продлили до конца месяца, в Светлогорске — до середины сентября.