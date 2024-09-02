Туроператор объяснил, что не так с электронной визой

Более 500 тыс. иностранных туристов посетили Россию прошедшим летом по электронной визе и в рамках безвизовых групповых обменов, сообщили в Минэкономразвития. Преимущественно это граждане азиатских и ближневосточных государств.

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Въездной организованный турпоток в Россию в сравнении с летом прошлого года вырос в 2,5–3 раза. В частности, скачок произошел благодаря улучшенной транспортной доступности – в июне было запущено 20 дополнительных международных рейсов. Подавляющая часть иностранцев прилетают в Москву. Другие популярные города – Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Мурманск.

500 тыс. туристов за лето по электронной визе и в рамках обменов – это хороший показатель, но он пока недотягивает до уровня, который в качестве цели установили российские власти, сообщил «ТурДому» руководитель комитета РСТ по международному сотрудничеству и гендиректор компании «Свой ТС» Сергей Войтович. Минэкономразвития заявляет о KPI в 20 млн в год. По словам собеседника редакции, оформивших электронную визу иностранцев могло быть заметно больше, однако у самой системы есть два очевидных минуса. Это ограниченная форма оплаты (только банковскими картами международных платежных систем) и зашкаливающее количество вопросов в анкете.

В этом августе вышло постановление правительства об обязательном собеседовании для иностранцев, желающих получить российскую визу. Участники отрасли успокоили: это решение не усложнит процесса получения электронных виз. Интервью будут касаться только соискателей обычных бумажных документов. За такими разрешениями путешественники все равно продолжают обращаться. Происходит это отчасти из-за того, что срок оформления электронной визы иногда с 4 дней растягивается на неделю.

Напомним: такие разрешения на въезд выдаются с лета прошлого года. Документ могут получить граждане 55 государств. В их числе много европейских. Срок действия электронной визы сейчас – 16 суток, но осенью МИД России собирается предложить правительству его увеличить.