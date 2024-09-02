Более миллиона рублей просят за три ночи в пятизвездочном отеле Владивостока

На даты предстоящего Владивостокского экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 3 по 6 сентября, в городе на сегодня доступны для бронирования места лишь в 83 объектах размещения. Для сравнения, на заезды двумя неделями позже, с 17 по 20 сентября предлагается 488 вариантов.

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Туристам, желающим остановиться в столице Приморья во время ВЭФ в отеле 5*, придется раскошелиться. Номера есть только в «Достоевском» по цене от 1 млн 197 тыс. руб. за 3 ночи (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 11:30 2 сентября. – Ред.).

Если приехать через 2 недели, эта гостиница обойдется в 17 раз дешевле.

В четырех других пятизвездочных отелях города – Rodina Residences, Vladivostok Grand Hotel & Spa, «Лотте» и Tigre de Cristal Resort & Casino – вакантных мест с 3 по 6 сентября нет. Как, впрочем, и в гостиницах 4*.

Из 34 вариантов 3* доступно лишь 10. За 26,7 тыс. руб. можно остановиться на 3 ночи в гостинице «Славянская» 3*, расположенной в 3,1 км от центра. А двухместный люкс площадью 20 кв. м в отеле Kaminn 3* обойдется в 175 тыс. руб.

Проблемы с дороговизной и дефицитом размещения во Владивостоке в периоды проведения ВЭФ повторяются из года в год. В сентябре-2024 самым дорогим бронированием в даты форума стало проживание «сотрудника добывающей и обрабатывающей компании» – 4 ночи в отеле 5* стоили 1,3 млн руб.