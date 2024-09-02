С чем связан интерес россиян к глэмпингу и есть ли у него будущее

Интерес россиян к глэмпингу в этот летний сезон вырос почти в три раза по сравнению с прошлым. Какие особенности у этого вида отдыха и есть ли у него перспективы в России, рассказали опрошенные "РГ" эксперты.

Спрос на отдых в глэмпингах с мая по середину августа вырос в 2,9 раза, подсчитали в "Яндекс Путешествиях". По данным сервиса "Суточно.ру" за год этот показатель увеличился на 15%.

При этом само понятие "глэмпинг" пока не устоялось - одни понимают под ним исключительно необычные палатки-куполы, другие считают, что это может быть и обычный деревянный домик в лесу. Еще пять лет назад таких объектов было около 20 по всей стране, однако за последнее время их число превысило 500, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По его мнению, популярность глэмпингов будет снижаться как у туристов, так и у инвесторов.

Дело в том, что глэмпинг - удовольствие не из дешевых. Так, в этом сезоне он стал самым дорогим форматом жилья для туристов, средний чек в них достиг 9100 рублей за ночь, это дороже, чем в классических гостиницах, сообщили в Bronevik.com. Для сравнения: средняя цена ночи в самом доступном типе жилья - хостеле - обходится туристам в 2300 рублей, в обычном отеле - в 4800 рублей. Цена на глэмпинги за год выросла на 21%, тогда как ночь в обычном отеле подорожала лишь на 11%.

Изначально глэмпинги строились в местах с красивым видом на природу, где невозможно капитальное строительство, например на плато Путорана в Красноярском крае или на горном хребте в Розе Хутор. Однако постепенно они распространились на территории СНТ или возле отелей. За такой глэмпинг туристы платить уже оказались не готовы, рассуждает Ромашкин.

"В следующем году мы такого роста уже не увидим. Экономически туристы не понимают, почему должны платить такие деньги за условия хуже, чем в отелях. Глэмпинги должны вернуться в экономическую реальность, чтобы сохранить конкуренцию", - отметил эксперт.

Кроме того, большинство глэмпингов подходят только для летнего отдыха и с приходом холодов сворачивают свою деятельность. В целом зимой продолжают функционировать лишь 15-20% от всех объектов.

В 2022 году глэмпинги бросились строить все, кому не лень. Быстро и, конечно же, недорого. Разобраться в тонкостях такого строительства не было времени. Результаты стали всплывать спустя год-два, рассказал руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.