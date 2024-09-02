На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 2 и 3 сентября местами в юго-восточных, северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование город Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали гражданам соблюдать меры безопасности.

«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — говорится в сообщении. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее отдыхающая в Сочи туристка закидала камнями охранников на пляже и нарвалась на Росгвардию. Инцидент произошел с 35-летней жительницей Ульяновска. Женщина в состоянии алкогольного опьянения шумела, нецензурно выражалась и не реагировала на замечания людей.