В Екатеринбурге пройдет фестиваль еврейской кухни

В Екатеринбурге с 4 по 15 сентября пройдёт фестиваль современной еврейской кухни «Ношер-Кошер». Фестиваль пройдёт в формате гастрономического тура по 25 заведениям, которые специализируются на семи национальных кухнях, рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе городской мэрии.

© Unsplash

«Участники путешествия попробуют как традиционные еврейские, так и адаптированные иудейскими общинами блюда других народов (Армении, Азербайджана и Грузии). Еда будет соответствовать концепции кашрута. Помимо угощений, фестиваль включает познавательные лекции о еврейских гастрономических традициях и мастер-классы», – отметили в мэрии.

Изучить маршрут фестиваля можно по специальному путеводителю. Гастротур пройдёт в рамках IX фестиваля современной еврейской культуры.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что восемь ресторанов Екатеринбурга принимали участие в гастрономическом фестивале «ТАЙГАСТРО».