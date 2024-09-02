Молодежь Казани перечислила самые любимые места отдыха

Инфраструктура Казани с каждым годом развивается и обогащается новыми общественными пространствами. Более того, происходит не только создание новых точек притяжения молодежи, но и обновляются старые социальные объекты города. В настоящее время все больше людей можно встретить как в различных торговых центрах и кафе, так и на территории парков, театров и библиотек. Какие из них наиболее популярны и что является одним из главных критериев востребованности места — в результатах опроса "Реального времени".

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Наиболее популярные парки Казани — "Черное Озеро" и "Урам"

Наиболее популярными общественными местами Казани являются парки "Черное Озеро" и "Урам". Суммарно эти два места набрали чуть меньше половины голосов респондентов, а именно 46%. Второй наиболее востребованной территорией отдыха стала Кремлевская набережная, до первого места ей не хватило буквально 3% голосов. Тройку лидеров замыкают прибрежная зона озера Кабан, а также парк имени Горького. Так, каждое из общественных мест выбрало 12,3% казанцев.

При выборе любимых общественных мест 23% респондентов назвали различные торговые центры Казани. При этом возраст казанцев, выбравших ТЦ как любимое место отдыха, поровну распределилось между опрошенными старше и младше 20 лет. Большинство поучаствовавших в опросе отдали свое предпочтение KazanMall, их количество составило 76,4%. Остальные отдали свои голоса за такие места, как "Южный", "Кольцо" и "Парк Хаус".

Главный критерий востребованности общественного места — красота и наличие точек общепита

Не менее важной является причина выбора того или иного места для отдыха. В опросе большинство людей при планировании своего досуга отдают предпочтение красоте локации — 34,7%. Второй момент, на который жители Казани делают большой упор при выборе общественного места, — наличие пунктов питания и количество людей. На данные аспекты опираются 47,8% казанцев. Ряд людей при опросе также отметили, что при отдыхе важно удобное расположение парка (17,3%).

Также стали известны критерии, на которые жители в большей степени обращают внимание при отдыхе в парках и торговых центрах. Более 50% опрошенных делают акцент на чистоте общественного места. При этом для 42,1% важно количество людей, которые находятся рядом, в большинстве случаев люди стараются выбрать наименее многолюдные места. И только для 7,8% жителей города важен шумовой фон места отдыха.

Основная причина поход в парк — встреча с друзьями

Менее половины опрошенных (48,5%) отмечают, что поход в парк или торговый центр — это прежде всего встречи с друзьями. Для 42,8% казанцев поход в общественные места это отдых, развлечения и уход от рабочей суеты. Однако для 8,5% респондентов это в большей степени решение учебных или рабочих задач.

При этом половина опрошенных предпочитает проводить время в парках и торговых центрах в выходные, в различное время суток. 10% опрошенной молодежи предпочитают выбираться на свежий воздух в будние дни, объясняя это тем, что в субботу и воскресенье слишком многолюдно. Для 40% респондентов день недели для похода в парк не имеет никакого значения.

По итогам опроса можно отметить, что в настоящее время молодежь Казани в большей степени для своего досуга выбирает новые локации столицы Татарстана, например, KazanMall или экстрим-парк "Урам". При этом не теряется актуальность старых площадок города, где жители любят проводить свое свободное время.

Опрос был проведен среди более 50 молодых людей в возрасте до 25 лет.