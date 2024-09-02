Опрос: каждый третий россиянин путешествовал на боковушке у туалета

Каждый третий опрошенный россиянин хотя бы раз покупал место в поезде на боковушке рядом с уборной. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование.

16% объяснили эту покупку тем, что не видят разницу между этим местом и другими в вагоне. Каждый седьмой был вынужден взять боковушку, так как других свободных не оставалось.

10% сделали свой выбор исходя из экономии бюджета. В основном путешественниками на этом месте оказались мужчины и женщины в возрасте от 31 до 35 лет.

Решиться повторно на такое путешествие смогли бы лишь 18% опрошенных.