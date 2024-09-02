На каких пляжах в России рады нудистам

Некоторые люди настолько раскрепощены, что посещают нудистские пляжи. Для кого-то это способ избавиться от комплексов, кто-то хочет иметь идеальный загар. В общем, причины у всех разные. Считается, что в России нудистских пляжей нет, но это заблуждение. Где россияне могут скинуть одежду и в полной мере насладиться солнцем, расскажем в статье.

Многие приезжают на нудистские пляжи, чтобы почувствовать уединение – не все готовы легко снять купальник среди толпы отдыхающих. Помимо этого, нудисты признаются, им хочется иметь загар без полосок от одежды и почувствовать то самое «единение с природой». По их убеждению, лишняя ткань мешает почувствовать свободу в полной мере.

В России у любителей позагорать без купальника также есть специальные пляжи: официальные и самопровозглашенные. Объясним, в чем разница.

Во-первых, самое важное отличие заключается в законности нахождения в оголенном виде в общественном месте. Однако опытные нудисты говорят, что и на незаконных пляжах все проходит спокойно.

Согласно законодательству, никаких санкций за нахождение на нудистском пляже не предусмотрено. Однако есть нюанс: в отношении посетителей могут быть заведены административные или уголовные дела. Основные статьи - «Мелкое хулиганство» или «Развратные действия». Но все же реальная ответственность за посещение особенного пляжа не может наступить, основные положения статей этого не предусматривают. Чаще всего самая строгая санкция – разъяснительная беседа с участковым.

Не официальные нудистские пляжи в России тоже есть. Но тут есть нюанс – это полное отсутствие комфорта. Подобные пляжи ничем не оснащены, и попасть на них просто так нельзя. Для этого необходимо далеко ехать, проходить по узким тропам и идти через лес. Сам отдых тоже нельзя назвать приятным – зачастую загорать голым придется возле гор мусора и на грязном песке. Водоем тоже может не отличаться чистотой, к этому нужно быть готовым.

Где можно загорать голышом в России?

В России для нудистов выделены несколько пляжей, но они также никак не оборудованы. Чтобы скинуть одежду и загорать обнаженными, придется потрудиться – добраться до подобных мест не так-то просто.

В городе Анапа Краснодарского края нудисты могут отдохнуть на пляже на краю Благовещенской косы. Он располагается между курортом Витязево и посёлком Веселовка. Туристам повезло, с одной стороны пляжа располагаются Кизилташский и Бугазский заливы, с другой – Черное море.

Официально пляж не считается нудистским, поэтому не имеет четких границ. Место находится достаточно далеко, рядом практически нет магазинов и мест для отдыха. По этой причине необходимо брать с собой средства первой необходимости – еду, воду, лекарства и гигиенические принадлежности.

Недалеко от пляжа зачастую бывают установлены таблички с предупреждением, что это место для нудистов.

Также пляжи есть и в Геленджике. Одним из них находится в селе Дивноморском между городом и курортом Джанхот. Этот нудистский пляж является одним из самых популярных в России.

Пляж довольно комфортный для нудистов, заход в море каменистый, но рядом галька. В летний период зачастую там встречается мусор.

Но плюс пляжа в его расположении, туда часто приходят продавцы еды и напитков. Также посетителям могут сделать массаж, для этих целей там установлен шатер.

В 2023 году вход на пляж был закрыт, там шел ремонт. Но отдыхающие попадали туда с моря. Но на пляже нет оборудованных туалетов, что является проблемой.

Отдохнуть нудисты могут и на Урале. Там есть пляж на Флюсе, название ему дали местные жители. Он находится на Волчихинском водохранилище, недалеко от Екатеринбурга.

Пляж подготовлен для приезда туристов, есть специальные зоны для палаток и разведения костра. Помимо этого оборудовано место для парковки и туалет.

При входе на пляж есть предупреждающие знаки. Дно водоема илистое, вход в воду пологий. Многие посетители пляжа сами его убирают, уносят мусор и очищают воду.

Что нужно знать начинающим нудистам?

В первую очередь, на нудистском пляже не нужно рассматривать других людей. Подобная внимательность может быть расценена, как нарушение личных границ.

Также необходимо побеспокоится о своей безопасности: на кожу нужно нанести крем с высоким содержанием SPF, чтобы не обгореть.

Если человек пришел на нудистский пляж с партнером, то не стоит рьяно проявлять свои чувства. Излишняя откровенность, как и в других общественных местах, здесь не уместна.

Почти все нудистские пляжи в России располагаются далеко от инфраструктуры. Чтобы туда добраться с комфортом, необходимо надеть кроссовки.

Нудисты могут найти себе место для отдыха и в России, но нужно помнить, что путь для таких пляжей не самый комфортный.