Сергей Лавров назвал свои любимые курорты в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что отдыхает на территории страны и очень любит Сибирь и Горный Алтай, где больше 25 лет сплавлялся по реке Катунь. Этой информацией он поделился во время выступления перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ.

— Отдыхаю я на просторах нашей родины. Очень люблю Сибирь. Люблю Горный Алтай, где мы с друзьями более 25 лет сплавлялись по реке Катунь. Но в последнее время немножко как-то у нас все это «подвисло»: у кого-то болячки какие-то появились. Так что нужно и здоровьем заниматься, — заявил глава министерства.

В прошлом году, несмотря на напряженный график, пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову удалось сходить в отпуск в августе на две недели.

По словам представителя Кремля, в администрации президента существует система взаимодополняемости, в связи с чем есть возможность отдыхать.

Также своими предпочтениями в вопросах отдыха делятся многие российские знаменитости. Николай Расторгуев, солист группы «Любэ», заявил, что вместо известных курортов за границей он предпочитает живописные места в селе Троицкое округа Мытищи, где он проживает.