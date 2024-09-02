В Кисловодске открыли шахматный сквер

На берегу курортного озера в ставропольском Кисловодске открылся первый на курорте шахматный сквер. В нем будут проводиться турниры и мастер-классы.

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«Открыт первый шахматный сквер на нашем городском озере. Новая зона для интеллектуальных игр стала отличным дополнением к уже имеющемуся детско-спортивному пространству. Здесь каждый сможет насладиться свежим воздухом, расслабиться и провести время за увлекательной игрой», — сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводят в пресс-службе мэрии.

В сквере разместили семь шахматных уличных столов для игр. Власти города намерены на регулярной основе проводить турниры под открытым небом между шахматистами разных возрастных категорий и мастер-классы для всех желающих.

По данным администрации, открытие сквера приурочено к столетию федерации шахмат в России.