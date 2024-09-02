На всех калининградских пляжах разрешили купаться

В понедельник, 2 сентября, на побережье Калининградской области хорошая погода. Ветра не наблюдается, море спокойно.

«Балтика переменчива, но сегодня ждём штиль», — рассказали спасатели.

Температура воды сохраняет среднее значение в +19 °C. Воздух прогреется до +22-23 °C.

Балтийск: флаг жёлтый, стоит быть внимательным;

Зеленоградск: без флага, купаться разрешено;

Пионерский: без флага, можно находиться в воде;

Светлогорск: флаг жёлтый, необходимо быть аккуратным;

Янтарный: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью.

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