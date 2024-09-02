Почти треть россиян минувшим летом посетили курорты Кубани

Аналитики провели исследование и выяснили, где и как в этом году россияне провели летние отпуска. Самым популярным направлением для отдыха стал Краснодарский край, где этим летом отдохнули 29% респондентов.

В пятёрку лидеров также вошли Алтай (9%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (9%), Москва и Подмосковье (6%) и Калининградская область (6%), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Отелло» (сервис бронирования от 2ГИС).

Большинство россиян (55%) брали отпуск на две недели, 21% — на месяц, 16% отдыхали не более недели.

Чаще всего отдыхающие арендовали для проживания квартиры и апартаменты (37%), а время предпочитали проводить, отправляясь на экскурсии (74%).

Ранее руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по круизам Алексей Растегаев в беседе с НСН заявил о росте спроса на речные круизы. По его словам, туристам нравятся все направления, летом они предпочитают более продолжительные путешествия от 11 дней.