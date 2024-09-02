Сколько российские туристы потратили на летний отдых

Эксперты сервиса бронирования от 2ГИС «Отелло» выяснили, сколько денег россияне потратили на дорогу, проживание и развлечения во время летнего отпуска. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

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Так, специалисты раскрыли, что на путь до места отдыха на машине и на поезде опрошенные тратили в среднем до 10 тысяч рублей. За авиаперелеты туристам приходилось отдавать до 50 тысяч рублей.

«На проживание во время своей последней летней поездки более половины респондентов (54 процента) потратили до 30 тысяч рублей, 18 процентов из них смогли ограничиться бюджетом до 10 тысяч», — говорится в сообщении.

У 21 процента опрошенных расходы на отдых составили 30-60 тысяч, а у 12 процентов — 60-90 тысяч рублей. Более высокие затраты на жилье — свыше 90 тысяч — зафиксированы у 13 процентов участников опроса.

«На организацию досуга — 21 процент опрошенных туристов сообщили, что потратили от 20 до 30 тысяч рублей, — указали эксперты. — Такое же количество отдыхающих потратили на развлечения более 50 тысяч рублей. Более скромные расходы — до пяти тысяч рублей — указали 14 процентов участников».

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