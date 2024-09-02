Оренбуржцы завершили сезон фестивалем «Лето со смыслом»

Сотни горожан, собравшиеся в парке им. Перовского, принять участие в мастер-классах по флористике, гончарному мастерству, росписи имбирных пряников и изготовлению натуральных свечей. Об этом сообщили в городской администрации.

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Оренбуржцы смогли насладиться выступлениями спортивных клубов и фитнес-центров. На главной сцене свои навыки продемонстрировали тренеры по йоге, джампингу, боевым искусствам, а также танцевальные коллектив.

На ярмарке местные мастера представили свои изделия ручной работы. Посетители имели возможность приобрести уникальные украшения, изделия из лозы и пряжи, а также духи и предметы интерьера.

В «Литературной гостиной» оренбургские авторы поделились своими произведениями. В формате «свободного микрофона» они читали стихотворения собственного сочинения, что позволило зрителям погрузиться в мир поэзии и творчества.

Особым акцентом праздника стал фестиваль кавер-музыки «Ковер», где оренбургские музыканты интерпретировали известные хиты разных эпох, привлекая поклонников музыки самых разнообразных жанров.