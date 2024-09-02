Аналитики выяснили, кто чаще всего приезжает отдыхать в Приморье

Цифровой портрет приморского туриста составила цифровая экосистема МТС на основе больших данных. Статистика собрана за первую половину 2024 года и показывает, что чаще всего, в Приморье едут ближайшие соседи, сообщает ЭПИ DEITA.RU.

© Deita.ru

По данным Big Data МТС, 85% туристов прибыли в Приморье из регионов России, а 15% - из зарубежных стран. Глобальная тенденция сохранилась – российские туристы едут в Приморье из Хабаровского края и Амурской области. Соседи из Дальнего Востока составили 30% турпотока. Замкнула тройку российских регионов Сахалинская область, вытеснив с позиции Якутию. Более 5% островитян посетили Приморье в первом полугодии 2024. В Топ-10 лидирующих регионов попали Москва и Московская область, Забайкальский край, Якутия, Новосибирская область, Камчатка и Иркутская область.

Лидером зарубежного турпотока неизменно остаётся Китай, который составляет 48% от других иностранных государств. Россия является одним из самых привлекательных направлений для путешествий из Китая. Росту турпотока способствует и увеличение количества авиарейсов из Пекина, Харбина и Даляня.

Как выглядит турист, посещающий Приморье? Среднестатистический цифровой портрет гостя показывает, что это мужчина в возрасте от 35 до 44 лет. Более половины (55%) туристов оказались мужского пола. Молодёжную столицу активно посещали гости в возрасте от 18 до 34 лет, на их долю пришлось 17% гостей. Популярен регион и у путешественников с детьми - каждый десятый из посетивших Приморье оказался в возрасте до 17 лет.