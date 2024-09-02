Аналитики «Яндекс Путешествий» составили топ-5 российских направлений для отпуска в бархатный сезон. RT ознакомился с исследованием. Одним из первых в этот список эксперты включили Владивосток.

«Город особенно хорош с конца августа по октябрь: мягкая погода и живописные морские пейзажи создают идеальные условия для отдыха. Начните знакомство с Владивостоком с прогулки по знаменитому Русскому мосту. Он соединяет город с островом Русский и открывает захватывающие виды на море и окрестности. На самом острове обязательно посетите Приморский океанариум», — посоветовали в сервисе.

Отмечается, что перелёт из Москвы займёт около 8 часов, стоимость билета — от 17,1 тыс. рублей.

«Ночь в трёхзвёздочном отеле стоит от 5,6 тыс. рублей на двоих», — добавили в компании.

Также в список специалисты добавили Нижний Новгород.

«Поток туристов уменьшается, а погода остаётся приятной и комфортной — идеальное время для прогулок по старинным улочкам и знакомства с богатым культурным наследием города. Обязательно посетите Нижегородский кремль — символ города и важный исторический памятник», — добавили эксперты.

Поездка на поезде из Москвы до Нижнего Новгорода займёт около 4 часов и обойдётся от 1,3 тыс. рублей.

«Также можно воспользоваться скоростным поездом, который доставит вас за 3,5 часа. Стоимость билета — от 1,7 тыс. рублей. Цены за ночь в трёхзвёздочном отеле стартуют от 2,8 тыс. рублей на двоих», — отмечается в исследовании.

Кисловодск привлекает туристов целебными источниками и живописными окрестностями, поделились в компании.

«Главная достопримечательность города — его курортный парк, один из крупнейших в Европе. Обязательно посетите Нарзанную галерею, где можно попробовать знаменитую минеральную воду. А для любителей природных красот здесь организуют экскурсии к Медовым водопадам, расположенным неподалёку от города», — говорится в материале.

По словам аналитиков, сначала нужно долететь до Минеральных Вод (стоимость билета из Москвы начинается от 3 тыс. рублей), затем на автобусе или такси до Кисловодска — дорога займёт около 1,5 часа, стоимость проезда — от 300 рублей.

«Стоимость ночи в трёхзвёздочном отеле начинается от 4,5 тыс. рублей», — отметили они.

Избербаш — небольшой курортный город на побережье Каспийского моря, рассказали в сервисе.

«Осенью здесь особенно комфортно: температура воздуха и воды становится приятной, а пляжи освобождаются от основного потока туристов. Пляжи Избербаша славятся чистотой и уединённостью. Сначала нужно долететь до Махачкалы (билет из Москвы стоит от 2 тыс. рублей), а затем сесть на автобус или такси до Избербаша (1 час в пути, проезд стоит от 200 рублей). Ночь в трёхзвёздочном отеле стоит от 3,5 тыс. рублей», — отметили специалисты.

Осенний Калининград радует мягким климатом, что делает прогулки по старинным улочкам и набережным особенно приятными, напомнили собеседники RT.

«Среди главных достопримечательностей города — Кафедральный собор, где находится могила философа Иммануила Канта. Музей янтаря познакомит вас с «солнечным камнем», а Форт №5 расскажет о военной истории региона. Прямой перелёт из Москвы займёт около 2 часов, стоимость билета — от 3,5 тыс. рублей. Стоимость ночи в трёхзвёздочном отеле начинается от 4 тыс. рублей», — заключили эксперты.

Ранее аналитики «Авито Путешествий» составили список природных мест в России, которые похожи на зарубежные.