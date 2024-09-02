Раскрыты детали создания термального курорта на Ямале

Инициатор проекта «Семейные термы» Андрей Анищенко рассказал о планах создания термального курорта на Ямале. Необычность идеи в том, что вложиться в проект может любой человек. Подробности выяснил «ФедералПресс».

«Мы получили статус резидентов Арктической зоны, подготовили проект, рассчитали смету, составили бизнес-план, отправили заявку, и нам одобрили проект. Участок нам предоставили без торгов», – рассказал корреспонденту «ФедералПресс» основатель ямальской туристической компании «СЕВЕР ЭКСТРИМ» Андрей Анищенко.

Особенностью нового туристического проекта стало то, что бизнес будет народным. По задумке автора, в реализацию могут вложиться обычные люди, которые при этом становятся дольщиками бизнеса, отметил Андрей. Прежде чем придумать концепцию, северяне на машине три недели колесили по стране и посещали термальные источники. Особенно ямальцев вдохновил тюменский курорт «Аван».

Проект «Семейные термы» реализуется в черте города Салехарда. В планах развивать идею и в других муниципалитетах Ямала, а со временем масштабировать по всей стране. Сейчас идет этап проектирования, он займет примерно полгода.

На территории будет около 13 бань: хаммам, соляная и травяная баня, уличный и внутренний бассейн, детская зона с маленьким бассейном, детская парная с горячим песком, комната матери и ребенка, кабинеты для спа-процедур и ресторан. Семейный формат стал особенностью проекта: в термах не будет алкоголя или дискотек.

Ориентировочно термы откроют в декабре следующего года.

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