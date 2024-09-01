Итоги летнего периода курортного отдыха в России

Первый день осени – самое время подвести итоги сезона летних отпусков. А он, по данным туроператоров России, оказался рекордным. Тренды этого лета и рейтинг самых популярных курортных мест – в материале обозревателя «МИР 24» Анны Деркач.

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Журналист «МИРа» из Еревана Анна Арутюнян исполнила мету 10-летней давности – побывала на Алтае. Белоснежные вершины, живописные перевалы, высокогорные реки и озера – место, куда хочется вернуться.

«Нам предложили на выбор либо прогулку на моторной лодке по Катуни, либо рафтинг. И сама река очень мощная. Чувствовать под собой это течение, gросто хотя бы ненадолго, но нырнуть в нее, это надолго дает силы», – поделилась корреспондент телерадиопередач МТРК «Мир» филиала в Армении Анна Арутюнян.

Еще бы! Ведь температура воды в Катуни всего 12 градусов. Когда на улице плюс 30.

«Россияне каждый год вывозили 50 млн долларов за границу. Наша задача сделать так, чтобы половина этих денег оставалась ежегодно в нашей стране. Мы поставили себе задачу построить на Алтае самый лучший горнолыжный курорт в мире, я надеюсь, что лет через пять вы увидите, что это так», – заявлял глава российского банка Герман Греф.

Сто километров пляжей и везде вот так: ни яблоку, ни лежаку упасть негде. Руководитель программы «Вместе» Роман Гальперин отдыхал в Анапе. Море там иногда зеленое, с водорослями. Но главное – настрой позитивный. Режиссер Алексей Коряков в числе 10 миллионов россиян этим летом ездил отдыхать на море. Черное, теплое, свое. На крымских пляжах тоже тесно. По сравнению с прошлым годом этим летом на полуострове на 60% больше отдыхающих.

«В основном в этом году прибытие обеспечили автотуристы на своих личных автомобилях. Огромный прирост, и мы ожидаем, что Крым примет где-то 6,5 миллиона туристов за год», – сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Игорь Симаченко в отпуск – только на машине. В интернете у него свой блог. Рассказывает о состоянии дорог, заправках, отелях и парковках – всем, что может пригодиться в автопутешествии.

«Если поедете на перевозчиках, автобусами, вы не увидите всей той красоты, которую вы хотели увидеть. Поэтому на своем автомобиле намного проще и интереснее», – поделился Игорь Симаченко.

Путешествовать по России россияне любят. Этим летом только в один Крым приехали 3,5 миллиона человек. Столько же выбрали заграницу.

«Мне не совсем понятно, откуда взялся миф, что мы ездим в основном за границу. Внутренний туризм на подъеме, и мы ожидаем, что в этом году, возможно, если хорошо сложится вторая половина года, количество поездок по России преодолеет такую психологическую цифру интересную – 100 миллионов поездок в год», – заявил Сергей Ромашкин.

Рейтинг самых популярных мест для отдыха этим летом выглядел так: в первой пятерке Краснодарский край, Крым и Татарстан. За второе место по количеству туристов борются две столицы. Продюсер нашей программы Сергей Палько морскому предпочел культурное погружение в Санкт-Петербурге. Москва – город туристический. Переплетение истории и современности. Кроме традиционных мест обязательного посещения, новые точки притяжения туристов. Смотровая площадка на 89-м этаже давно популярнее Останкинской башни. Здесь и бесплатное мороженое, и аниматоры, и выездное отделение ЗАГС.

Ночная Москва – еще один обязательный пункт туристической программы. Осмотреть весь центр за час в вечернем трафике реально только с теплохода. На борту, кроме гостей из регионов, много иностранцев. Для них – истории, которых точно нет в путеводителях.

«Однажды один летчик-полярник решил захватить с собой пингвинчика. Он как-то попадает в этот дом на набережной и живет в квартире. Иногда выходит на улицу. Знаете, стандартный двор: кто-то с собачкой гуляет, кто-то с котиком, а кто-то со здоровенным полутораметровым пингвином», – рассказал гид Евгений Кузнецов.

«Нас впечатлило, что в каждом уголочке кто-то что-то делает, и мы нигде не увидели мусора», – поделилась туристка из Болгарии Румяна Мерчева.Румяна из теплой черноморской Варны.

В Москве моря нет, но тоже есть, где искупаться. Бассейны, два с половиной десятка пляжных зон с массой развлечений. Водные лыжи, байдарки, катамараны, сапы можно арендовать.

Кроме южных морей и столиц, россияне активно путешествовали по северу страны, Кавказу и Сибири. Продюсер Михаил Карелин любовался северным сиянием в Архангельске. Его коллега Мария Солопова кормила котиков и гуляла по историческому центру Светлогорска. Редактор Дмитрий Горкин и репортер Маргарита Гырылова купались в глубочайшем озере планеты – Байкале. А продюсер Ольга Соловьева и режиссер Ирина Лазарева посетили Дагестан. Древние города, национальные угощения, теплое море этим летом привлекли миллион туристов.

Почти два миллиона человек отдохнули в санаториях Минеральных Вод. Желающих совместить приятное с полезным становится все больше.

«Не подобрать слов, чтобы передать эти эмоции и чувства», – поделилась отдыхающая Ирина Бугакова.

За ванны под открытым небом даже платить не нужно. Минеральная вода и чистейший горный воздух тоже даром. Пятигорск, Кисловодск, Железноводск – мечта и для любителей активного отдыха. Горы для любого уровня подготовки, проверено на себе.

200 тысяч россиян этим летом отдохнули на Камчатке. По количеству туристов край пока даже в 20-ку не входит, но стремительно набирает популярность. Надежда Белова из Салехарда на далекую поездку копила много лет. А мечта оказалась гораздо ближе.

«Камчатка вполне достижима. Билеты туда у меня вышли всего в 17 тысяч рублей. Я думала, что будет в районе 80. В результате купила билеты и оказалась в самом красивом месте, которое я когда-либо в жизни видела. Увидела долину гейзеров, я такой красоты никогда не видела. Я наблюдала за мишками. И теперь мечтаю еще съездить на Камчатку осенью, потому что уверена, что вот это разноцветие тундры, когда все будет желто-красно-оранжевое, произведет на меня впечатление. И я, если честно, даже завидую тем людям, которые поедут туда впервые», – рассказала Надежда Белова.

Традиционным спросом у туристов пользуется Подмосковье. Там отдыхал режиссер монтажа этого сюжета Игорь Курданов. На раскопки артефактов времен Великой Отечественной готов весь отпуск потратить.

За три летних месяца россияне совершили 50 миллионов поездок по стране. Будет ли очередной рекорд, подсчитают в конце года. У тех, кто свой отпуск уже отгулял, сейчас не менее сладкое время: делиться впечатлениями, разбирать тонны фотографий и строить планы на следующее лето.