Эксперт рассказал, куда можно поехать этой осенью

Собрали локации от Юга России до Дальнего Востока.

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«Осень — прекрасное время года для самых разных путешествий. Пока на одном конце страны погода ещё позволяет купаться, на другом выпадает первый осторожный снег — и хотя бы за такое разнообразие осень стоит встречать с интересом и любопытством. Если вы хотите провести незабываемый отпуск в ближайшие месяцы, стоит обратить внимание на следующие места»,— Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Курорты Краснодарского края в бархатный сезон

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края начинается в сентябре и длится до конца октября. В это время температура воздуха снижается, но море остаётся тёплым. Пляжи пустеют, цены на аренду падают, и привычные курорты вроде Сочи, Геленджика или Анапы предстают в своём лучшем виде. Отправиться в одиночный трекинг на Красной Поляне, прокатиться на аттракционах Сочи Парка без очередей и сделать наконец фото без толп туристов у олимпийских объектов – всё это возможно только осенью. Ну и объездить потрясающие природные локации, подсвеченные оттенками жёлтого и красного – Голубую бездну в Джанхоте, Кипарисовое озеро в Сукко и тисосамшитовые рощи.

Карелия

Карелия – это регион с уникальной природой и богатой историей. Осенью здесь особенно красиво: леса окрашиваются в яркие цвета, а озёра становятся спокойными и прозрачными. Навигация с Кижами и Валаамом всё ещё открыта, и совершить паломничество к святым местам можно без спешки и суеты. Горный парк Рускеала раскрашивается в тёплые осенние тона, которые красиво контрастируют с холодом карельского мрамора. Да и просто арендовать домик где-нибудь в северной глуши, без интернета и связи, тоже выглядит как интересный план. Из минусов – мошка. Впрочем, местные жители давно научились с ней справляться и готовы поделиться знаниями с туристами.

Южный Алтай

Осенний Южный Алтай дарит множество возможностей для активного отдыха – от пешего туризма до альпинизма и сплавов по горным рекам. Всё это – в фантастических природных локациях: в урочище Кызыл-Чин, прозванном Марсом за лишённые растительности терракотовые склоны у самой границы с Монголией; на Телецком озере с потаёнными уголками вроде водопадов Киште и Аю-Кечпес или Каменного залива; в природных парках и этнографических комплексах, раскрывающих красоту Алтая и удивительную историю этих мест.

Псковская область

Псковская область — удивительный уголок, где можно окунуться в атмосферу прошлого, насладиться красотой природы и просто отдохнуть от городской суеты. Осенью в Псковской области особенно хорошо. В это время года здесь можно отправиться в путешествие по историческим местам, насладиться тишиной и покоем, заняться активным отдыхом или просто погулять по лесу. Заглянуть в Пушкинские горы: дом-музей поэта, называвшего осень любимым временем года, усадьбы Тригорское и Петровское, а также в деревню, описанную в «Заповеднике» Довлатова. Посетить Псково-Печерский монастырь — один из старейших монастырей России, основанный в XV веке. Или отправиться в поход по лесам и заняться рыбалкой на бесчисленных озёрах.

Камчатка

Высокий сезон на Камчатке – это весна и лето, но и осенью на краю света точно будет чем заняться и чему удивиться. В реки полуострова на нерест заходят лососевые, что обещает активную рыбалку и богатый улов – не только людям, но и медведям, наблюдать за которыми – отдельный, ни на что не похожий опыт. Пока мишки накапливают жир на зиму, в лесах Камчатки опасно находиться в одиночку, зато вода располагает к активному отдыху где-то на границе с экстремальным. Сёрфинг в Авачинской бухте, рафтинг на реке Быстрой – всё это точно не оставит равнодушными любителей острых ощущений. Тем же, кто предпочитает более размеренный отдых, больше подойдут океанские прогулки под парусом и, конечно, купание в легендарных камчатских термальных источниках: «зависнуть» в природных термах на фоне дикой камчатской природы – лучший способ влюбиться в осень.