Красная Поляна ускоряет подготовку к зимнему сезону

На горном курорте Красная Поляна в Сочи завершаются работы по подготовке к зимнему сезону 2024/2025 года. Пресс-служба курорта сообщила, что все необходимые мероприятия будут окончены к 1 декабря, что позволит встретить гостей на должном уровне.

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Подготовка к зимнему сезону включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех систем курорта. Особое внимание уделяется техническому обслуживанию канатных дорог, которые играют ключевую роль в транспортировке туристов на вершины склонов. Кроме того, специалисты занимаются планировкой лыжных и сноубордических трасс, а также проверкой и настройкой систем искусственного оснежения, которые обеспечат качественное покрытие на протяжении всего сезона.

Одной из важнейших задач является проверка противолавинной системы, обеспечивающей безопасность отдыхающих на склонах. В ходе подготовки также проводится технический осмотр и обслуживание снегоуплотнительных машин, ратраков, которые необходимы для поддержания идеального состояния трасс.

Работы проводятся поэтапно, и завершающий этап подготовки будет выполнен к началу декабря, что позволит курорту Красная Поляна принять гостей уже с первых дней зимнего сезона.

Сообщалось, что Сочи до конца года могут посетить рекордные 8 млн туристов.

Ранее писалось о том, что Сочи посещают и иностранные туристы.