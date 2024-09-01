Отдыхающие восхитились кристально чистой водой в Приморском крае

Триозерье активно набирает популярность среди путешественников. Благоустроенный пляж и чистая вода соблазняет путешественников из разных уголков России. Благодаря таким локациям внутренний туризм в стране процветает.

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В Приморье лето практически закончилось, но, судя по кадрам в соцсетях, пляжный сезон продолжается. Отдыхающие поделились атмосферой в любимой бухте. Погода все еще радует тех, кто проводит время на солнце у моря.

Напомним, что путешественники пожаловались на скучный отдых в Калининграде. Сочи до конца года могут посетить рекордные 8 млн туристов. Популярность глэмпингов у россиян в этом году выросла почти в три раза.