Туристы поделились скучным отдыхом в Калининградской области

В области много интересного – Балтийское море и необычная архитектура. Можно проводить время на пляже, а можно ездить по окрестным городам. Некоторые «насматриваются» за несколько дней, а потом скучают.

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Одна туристка рассказала Karelinform, что поехала на восемь дней, хотя достаточно было и трех, чтобы осмотреть город, а в оставшиеся дни придумывала себе развлечения. Еще одна путешественница, посетившая город, сочла, что он не отличается от других и все необычное собрано в одном месте.

Жаловались отдыхающие и на Светлогорск, где променад и пляж закрыты и негде погулять, а общественные места не оборудованы туалетом. Многие пожаловались и на цены. Пара россиян за две недели истратили почти 250 тысяч рублей и были недовольны.

Напомним, что Сочи до конца года могут посетить рекордные 8 млн туристов. Популярность глэмпингов у россиян в этом году выросла почти в три раза.