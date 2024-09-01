В РФ вступили в силу новые правила организации туризма

С 1 сентября вступает в силу Постановление, которое регулирует организацию туризма в особо охраняемых природных территориях.

Согласно этому постановлению, организаторами туризма в таких зонах будут органы власти. Они будут определять время, сроки, условия посещения, специально оборудованные места и маршруты с учетом погодных условий, ландшафта и равномерного распределения рекреационной нагрузки.

При этом использование транспортных средств и специального оборудования должно быть таким, чтобы не угрожать сохранению биологического и ландшафтного разнообразия. Видео- и фотосъемки не должны беспокоить объекты животного мира и не должны влиять на естественный ход природных процессов, говориться в документе.