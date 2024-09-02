На курорте Шерегеш решили достроить пятизвездочный отель

Новосибирская компания планирует возобновить строительство пятизвездочной гостиницы на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Ранее реализация проекта была отложена из-за санкций, сообщили ТАСС в министерстве туризма региона.

Ранее в группе компаний "Каскад" заявляли о намерениях построить пятизвездочный отель на курорте "Шерегеш" в секторе A. Компания получила господдержку в виде льготного кредита. Заявлялось, что сдать в эксплуатацию гостиницу планируется в 2025 году, однако строительные работы на объекте еще не начались.

"В 2022 году кузбасская горнолыжная компания "Каскад" подписала с известной западной компанией соглашение о строительстве отеля уровня "Пять звезд" на горнолыжном курорте "Шерегеш". Однако, ввиду западных санкций, реализация проекта была приостановлена. В настоящее время решается вопрос о возможности реализации проекта новосибирской компанией", - рассказали в министерстве.

Таким образом, в Шерегеше будут располагаться две пятизвездочные гостиницы. Ранее региональные власти подписали с компанией "СДС" соглашение о строительстве двух отелей, в том числе пятизвездочного, в секторе F к 2027 году.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2023 - 2024 годов там отдохнули около 2,5 млн человек со всей страны. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.