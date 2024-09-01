Американский блогер удивился жизни в российской глубинке

Американский блогер Энтони посетил Смоленск и был приятно удивлен строгими мерами безопасности в общественных местах и тем, насколько свободно чувствуют себя дети, гуляющие по улице без родителей.

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«В российских общественных местах приняты строгие меры безопасности, повсюду металллоискатели. После того, что произошло в «Крокусе», – это очень хорошо. Удивительно, что дети гуляют сами, без родителей. Это так классно», – передает слова Энтони Sport24.

Блогер был приятно удивлен наличием в российской глубинке современной развитой инфраструктуры. Энтони рассказал, что в одном из американских городов с населением порядка 400 тысяч человек найти детский магазин является задачей со звездочкой. В Смоленске же нет таких проблем.

Энтони отметил, что в будущем планирует стать отцом и считает, что в российских городах сохраняется высокий уровень безопасности. Здесь есть все для развития и воспитания ребенка. Дети чувствуют себя спокойно свободно в то время, пока родители заняты делами.

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