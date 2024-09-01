Турэксперт назвала легендарные российские вокзалы

Железнодорожный вокзал – парадный вход в город. Это первое, что видит человек по прибытии, и неслучайно для проектирования вокзалов часто привлекали лучших архитекторов. Некоторые вокзалы в российских городах – полноценная достопримечательность, заслуживающая отдельного внимания. Рассказываем о самых красивых и необычных из них.

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Витебский вокзал (Санкт-Петербург)

Старейший железнодорожный вокзал в России. Изначально его построили и открыли в 1837 году для первой в Российской Империи Царскосельской железной дороги, и вокзал тоже назывался Царскосельским. Эти пути соединяли Петербург, Павловск и Царское село, и именно отсюда отправился паровоз "Проворный" с императором Николаем I на борту.

Первое здание вокзала было временным, новое построили в 1904 году, тогда же начали отправляться поезда из Павловска в Витебск, и вокзал переименовали в Витебский.

Здание построено в стиле модерн – модном в те годы: фасад украшает башня с часами, купол и кованые балкончики; на второй этаж, откуда сегодня отправляются поезда, ведет лестница с мраморными перилами, стены украшены виражными окнами и лепниной, а на одном из панно изображен Меркурий – покровитель путешественников.

В ресторане на втором этаже в свое время собирались поэты Серебряного века, там можно было встретить Николая Гумилева, Александра Блока, Игоря Северянина и других. Сейчас там располагается вполне бюджетная столовая, но интерьеры остались царскими, а с самого вокзала сегодня отправляются поезда в Гомель, Брест, Минск, Сухум и Смоленск.

Как добраться: из Москвы до Санкт-Петербурга на самолете – от 4 750 рублей туда и обратно, на поезде – от 1 200 рублей в одну сторону; адрес вокзала – Загородный проспект, 52.

Вокзал Казани

Вокзал в Казани построили в 1896 году, вскоре после того, как появилась Московско-Казанская железная дорога. Это красивое здание из красного кирпича, увенчанное шпилем, а фасад украшают фонари, барельефы и гербы губерний, через которые проходила эта дорога. Самая примечательная деталь архитектуры здания – мраморные снежные барсы – один из символов Татарстана, которые "встречают" гостей города у входа.

В 1992 году здание вокзала сгорело в пожаре практически до фундамента, но к 1997-му его восстановили как снаружи, так и изнутри, включая лепнину внутреннего убранства.

Как добраться: можно прямо на поезде – с Казанского вокзала, в пути около 12 часов (большинство поездов ночные), стоимость билета – от 2 200 рублей в одну сторону.

Станция Шуя (Ивановская область)

Один из самых необычных вокзалов в России. Это небольшое частично деревянное и частично кирпичное здание было построено в XIX веке, в 2020 году отреставрировано, но исторический вид здания был сохранен в соответствии с задумками архитекторов. Здание вокзала по-прежнему украшают наличники с деревянной резьбой и башенка с шпилем, а на перроне, куда прибывает "Ласточка" из Москвы, можно увидеть столбы с вокзальными колоколами. Раньше эти колокола сигнализировали о прибытии поездов, а сегодня это аттракцион для туристов. Также после реставрации для туристов на вокзале появилась любопытная экспозиция униформы железнодорожников разных времен и панно с изображением Шуи начала XX века.

Как добраться: на "Ласточке" с Курского или Восточного вокзалов, в пути чуть больше трех часов, стоимость билета – от 1 000 рублей в одну сторону.

Станция Слюдянка (Иркутская область)

Единственный в мире действующий вокзал, построенный полностью из мрамора: белого и розового, который добывали в карьере неподалеку. Внутри здание не особенно примечательно, но зато очень впечатляет его вид снаружи и окрестности. Неподалеку от вокзала расположены паровоз-памятник, старинная водонапорная башня, а также рынок, где можно купить только что выловленную в Байкале рыбу.

Как добраться: до Слюдянки тоже можно доехать на поезде прямо из Москвы, хотя и долго: в пути почти четверо суток, стоимость билета – от 8 700 рублей в одну сторону. Другой вариант – самолетом до Иркутска (5,5–6 часов в одну сторону и от 17 тысяч за билеты туда и обратно), а уже от Иркутска поездом до Слюдянки (примерно 2,5 часа и от 430 рублей за билет в одну сторону).

Станция Кын (Пермский край)

Этот небольшой вокзал в стиле модерн наверняка видели любители сплавов по рекам – именно сюда приезжают туристы сплавляться по Чусовой. Его построили в 1914 году, и с тех пор вокзал практически не изменился – остался маленькой уютной деревянной станцией, выкрашенной в яркий синий цвет. У станции непростая история: во времена Гражданской войны она семь раз переходила от красных к белым и обратно, а о битве между чехами и венграми напоминают мемориальные таблички на здании вокзала.

Как добраться: сначала самолетом до Екатеринбурга (около 2,5 часа в одну сторону и от 7 000 рублей за билеты туда и обратно), а потом поездом до станции Кын с короткой (26 минут) пересадкой на станции Кузино. Дорога на поезде займет примерно 5,5 часа и обойдется от 400 рублей в одну сторону.