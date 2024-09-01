Регионы Приазовья могут принимать более 15 млн туристов

Регионы России, выходящие к Азовскому морю, могут принимать более 15 млн туристов в год и опередить по турпотоку черноморские курорты Крыма и Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщил председатель Крымского отделения Русского географического общества (РГО), старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадий Самохин.

Ранее сообщалось, что ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) и Русского географического общества в июле-августе 2024 года провели первую комплексную Азовскую экспедицию для исследования современного состояния туризма в Приазовье, на побережье Краснодарского края, Крыма, Херсонской, Ростовской и Запорожской областей.

"Потенциальная емкость пляжей на Азовском побережье может быть в 10, а то и больше раз больше, чем на Черном море в Крыму и Краснодарском крае вместе взятыми. Более 15 млн человек вообще может легко принять. Там пляжи просторные и песчаные, тянутся на сотни километров, особенно на исторических территориях Донбасса и Новороссии, где на многокилометровом пространстве у моря может встретиться сейчас один-два рыбака. Море мелкое, прекрасно подходит, в том числе и для детского отдыха", - сообщил Самохин.

Он отметил, что в ходе экспедиции было исследовано более 7 тыс. км территории по возможности рекреации, развития транспортной сети, водоснабжения и водоотведения. Получены данные об обширных запасах лечебной грязи, выходы термальных минеральных вод. Найдены заброшенные еще с советских времен комплексы детских летних оздоровительных лагерей и ведомственных пансионатов. Обследованы опасные участки, где существуют обрывистые берега, оползневые участки, которые не пригодны для освоения.

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Самохин рассказал также, что целью экспедиции была и выработка рекомендаций для местных властей, федеральных органов власти об инвестиционном потенциале.

"Предстоит еще обработка полученной информации, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что на юге России количество потенциальных пляже увеличится вдвое примерно. Есть потенциал для развития различных видов отдыха от пляжного до бальнеологического лечения", - отметил Самохин.

Он также сообщил, что будут составлены информационные карточки по потенциальным инвестиционным площадкам, где и что можно строить и в каком направлении развивать территорию.