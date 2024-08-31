Нижний Новгород: почему вам стоит в нем побывать

Нижний Новгород, недавно отметивший 800-летие, кардинально изменился к своему юбилею. Здесь были отреставрированы и воссозданы кремль и множество исторических памятников, установлены новые арт-объекты, обустроены общественные пространства. Город, расположенный в месте встречи рек Волги и Оки, удивляет своей многогранностью и восхищает своей красотой. Сюда приятно возвращаться, чтобы гулять, отдыхать, продолжать исследовать город и любоваться закатами. Рассказываем о главных достопримечательностях Нижнего Новгорода.

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Нижний Новгород

Нижний Новгород был основан в 1221 году великим князем Юрием (Георгием) Всеволодовичем – как оборонительный пункт в месте слияния Волги и Оки. Существует две версии того, что означает приставка «Нижний» - либо это говорит о расположении в «низовской земле», либо о том, что город был основан ниже по течению от уже существовавшего Городца. Нижний Новгород стал одним из крупнейших торговых центров России, крупным научным и культурным центром. С 1817 года здесь располагалась крупнейшая в стране ярмарка. В 1932 году город был переименован в Горький, название Нижний Новгород было возвращено в 1990-м.

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Как добраться:

От МКАД до Нижнего Новгорода около 410 километров пути по трассе М-7 «Волга». По платной М-12 от МКАД получится примерно 440 километров, если ехать через Гороховец. Путешествие можно объединить с посещением Владимира и Гороховца или Мурома и Арзамаса.

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Нижегородский кремль

Сердце города – Нижегородский кремль. Каменный кремль (до этого был деревянный) возвели в 1508-1515 годах. Он многократно подвергался осадам, но врагу ни разу не удалось его взять. К 800-летию города территорию кремля благоустроили, стены и башни отреставрировали, и сейчас это единственный кремль в стране, который можно полностью обойти по кругу. Маршрут по стене нижегородской крепости - самый длинный из подобных в России (более 2 км).

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Экспозиция военной техники

У стен кремля (ориентир - Дмитриевская башня) расположена постоянно действующая экспозиция военной техники, выпускавшейся на горьковских заводах в 1941–1945 годах: танк Т-34, бронеавтомобиль БА-64, самоходная установка СУ-76, пушки, миномёт, БМ-13 «Катюша», истребитель Ла-7 и пр.

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Памятники кремля

На территории кремля вы увидите памятник основателям города - святому благоверному великому князю Георгию Всеволодовичу и его духовному наставнику святителю Симону Суздальскому, памятник «Горьковчанам - доблестным труженикам тыла» (открытый в 2020-м), памятник князю Дмитрию Донскому и его жене Евдокии (открытый в 2021-м), памятный камень в честь первых нижегородцев, обелиск Минину и Пожарскому, бронзовый макет дореволюционного Нижнего Новгорода (около 10-го корпуса Нижегородского кремля), мемориал «Горьковчане в Великой Отечественной войне» и др.

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Храмы Кремля. Колокольня Спасо-Преображенского собора

До революции на территории Нижегородского кремля находилось пять храмов: Спасо-Преображенский кафедральный собор, Михаило-Архангельский, Успенский военный собор, церковь в честь преподобного Симеона Столпника, церковь в честь Николая Чудотворца. В августе 1918 года все храмы были закрыты для богослужения. Симеоновскую церковь разобрали в 1928-м, через год та же участь постигла колокольню Спасо-Преображенского собора. В том же году взорвали кафедральный собор, на его месте построили Дом Советов. Разобрали и звонницу церкви Николая Чудотворца. В преддверии 800-летия города началось возрождение храмов. Новая церковь в честь преподобного Симеона Столпника была заложена в 2020-м (она воссоздана в историческом виде). В историческом облике воссоздали и колокольню Спасо-Преображенского собора, её открыли в 2021 году. В Михаило-Архангельском соборе с 1962 года находился филиал исторического музея, а с 2000 года в нём вновь совершаются богослужения.

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Смотровые площадки Нижегородского кремля

На территории кремля есть несколько смотровых, где можно полюбоваться знаменитыми нижегородскими закатами и пейзажами. На колокольне Спасо-Преображенского собора также есть смотровая площадка, подняться наверх можно на лифте.

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Чкаловская лестница

Ещё одна визитная карточка Нижнего Новгорода – знаменитая Чкаловская лестница и катер «Герой» у её подножия. Лестница была построена в 1943 – 1949 годах в честь победы в Сталинградской битве. Осенью 2023 года рядом с памятником Валерию Чкалову появилась его миниатюрная копия, на постаменте мини-памятника установлены две таблички с исторической справкой, в том числе со шрифтом Брайля. А на Нижне-Волжской набережной установили подобный тактильный макет Чкаловской лестницы.

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Большая Покровская улица

В Нижнем Новгороде есть и своя пешеходная улица - Большая Покровская. Начинается она прям у кремля. На ней расположены: драматический, кукольный и учебный театры, Государственный банк, Городская дума, Технический музей, Окружной суд, различные памятники и арт-объекты, множество сувенирных магазинов и кафе.

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У здания Государственного банка, Театра драмы и Городской думы установлены тактильные макеты с табличками с описанием, выполненным шрифтом Брайля. В Нижнем Новгороде вообще есть целая серия таких тактильных мини-копий: памятник Минину и Пожарскому, церковь Иоанна Предтечи, Рождественская церковь, палаты Олисова, музей-усадьба Рукавишниковых, памятник Максиму Горькому, домик Петра.

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Минин и Пожарский. Фуникулёр

Под стенами Нижегородского кремля на площади Народного единства установлен памятник предводителям Второго народного ополчения 1612 года - Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Это копия памятника, находящегося на Красной площади в Москве. Рядом вы увидите здание нижней станции Кремлёвского фуникулёра – ведутся работы по воссозданию фуникулёра, работавшего в Нижнем Новгороде с 1896 по 1927 год.

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Рождественская улица. Трамвай

Рождественская улица соединяет площадь Народного Единства перед кремлём с Благовещенской площадью. Днем это приятное место для прогулок, а вечером – для тусовок: она просто переполнена барами и кафешками. А ещё по Рождественской улице ходит исторический трамвай. Также вы увидите здесь одну из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода – Рождественскую церковь.

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Набережная Федоровского

От Рождественской церкви можно подняться на набережную Федоровского. Раньше она называлась Верхней набережной Оки, а современное название получила в ХХ веке. Недавно набережная была реконструирована и вместе с прилегающими территориями стала частью парка 800-летия Нижнего Новгорода. Здесь вы увидите памятник Максиму Горькому, а на другой стороне оврага (через него проходит небольшой пешеходный мостик) установлен памятник в виде воздушного шара с воздухоплавателем и подзорной трубой. Он посвящен Жюлю Верну.

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Стрелка Оки и Волги

А главная достопримечательность набережной Федоровского – завораживающие панорамные виды на Стрелку Оки и Волги, Александро-Невский собор, Нижегородскую ярмарку и Канавинский мост. К 800-летию города Стрелку также благоустроили, и теперь там Окская набережная, отличная зона для прогулок и завораживающие виды на кремль.

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Речной вокзал. Прогулки на теплоходах

Потрясающие панорамы Нижнего Новгорода открываются с воды. Отправиться на речные прогулки на корабликах можно с причалов у речного вокзала. Также отсюда отправляются экскурсии в Городец, экскурсии-круизы в Макарьевский монастырь и др.

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Нижний – столица закатов

А ещё Нижний Новгород называют столицей закатов. Панорама на садящееся за горизонт солнце открывается с разных точек: с территории Кремля, набережной Федоровского, Нижне-Волжской набережной и т.д.

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Канатная дорога

Нижегородская канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород с городом Бор, была создана, прежде всего, как альтернативный вид пассажирских перевозок, а благодаря красоте открывающихся во время поездки видов сразу стала яркой туристической достопримечательностью.

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Миллионка

Миллионкой называют территорию города между кремлём и Волгой, где проходит Кожевенная улица. Именно она послужила прообразом пьесы Максима Горького «На дне». В 2021 году после ремонта улице вернули исторический облик, а еще её задумали превратить в новое арт-пространство. Здесь появились информационные рисунки, рассказывающие исторические факты, и скульптуры горожан рубежа XIX и XX веков.

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Что ещё посмотреть в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород – зелёный город, здесь большое количество парков: парк Победы, парк Швейцария, парк Первого мая, Автозаводский парк, Сормовский парк и другие. А ещё в Нижнем можно посетить множество музеев, в том числе Музей истории ГАЗ, увидеть древние каменные палаты и монастыри, различные памятники, посетить зоопарк, увидеть автоспортивные соревнования на «Нижегородском кольце» и пр.

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Ночной Нижний

Обязательно погуляйте по вечерне-ночному Нижнему Новгороду: достопримечательности эффектно подсвечиваются, в городе царит особая атмосфера.