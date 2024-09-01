В этом летнем сезоне популярность глэмпинга выросла почти в три раза

Спрос россиян на глэмпинги с мая по середину августа вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в «Яндекс Путешествиях».

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Впрочем, по словам генерального директора турфирмы «Дельфин», вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, пик популярности такого вида отдыха прошел:

— Сейчас общее количество глэмпингов в РФ от 500 до 700, их интенсивно строили в последние несколько лет, там низкий порог входа для инвесторов, можно обойтись десятком миллионов рублей, сейчас мы видим некоторое охлаждение спроса и самого предложения. Если смотреть на то, что выбирают туристы, им нужно качественное, комфортное размещение, думаю, пик моды прошел. И вторая причина — высокая стоимость. Я сегодня смотрел предложения — 23 тысячи за ночь в Подмосквье глэмпинг, да, это очень качественный продукт, но очень качественные «четверки» со «все включено», с бассейном открытым и закрытым, у нас стоят 12 тысяч на двоих за номер. Здесь цена в два раза выше, чем у «четверки», и насколько красивый вид из окна глэмпинга оправдывает такую цену, туристам не совсем понятно.

— На что обращают внимание люди, когда выбирают глэмпинг?

— Им кажется, что это красивая картинка, действительно, глэмпинги стараются располагаться в таких местах, где зачастую невозможно капитальное строительство. Например, одна из наших компаний разместила глэмпинг на плато Путорана, это заповедник, там невозможно построить ничего капитального. Понятен выбор туристов — в глэмпинге лучше жить, чем в палатке, есть глэмпинг на вершине горы в Красной Поляне, там шикарное небо, это уникальное место, высота 2300, если разместиться иначе возможно, они выбирают стационарные отели с качественной инфраструктурой, обращают внимание на питание все-таки. Если это удаленное место и нет ресторанов, сами туристы не найдут завтрак, обед и ужин, и какие-то развлечения, как правило, летние подмосковные предлагают катание на сапах, велосипедах, сбор грибов в сопровождении гида.

По данным экспертов, минимальная цена в глэмпинге за одну ночь — 8 тысяч. Средняя — 10-15 тысяч за ночь. Причем, как правило, компании предлагают размещение от двух ночей — с пятницы по воскресенье бронируют чаще всего. Начиная с осени спрос на отдых в глэмпингах падает — меняется и цена, продолжает сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров:

— С 1 сентября падает загрузка достаточно резко в связи с тем, что дети идут в школу, родители идут на работу, сезон отпусков кончается, поэтому загрузка падает, но все зависит сильно от погоды, потому что в хорошую погоду в выходные люди готовы поехать и еще застать золотую осень или бабье лето. Будет ли популярно зимой, зимой традиционно в Подмосковье и в целом на рынке загородных отелей спрос снижается, то есть остаются выходные, праздники, но в будние дни загрузка падает, наступает несезон. Очень часто глэмпинги — это именно летний формат, есть замечательная летняя конструкция «сафари тент» — большая палатка, которая недорого стоит, это позволяет быстро поставить и сделать какое-то интересное средство размещения, но зимой там просто некомфортно, даже если утеплять, топить ее, весь смысл такого нахождения на природе теряется.

— Стоимость по сравнению с летом осенью меняется?

— Меняется, в высокий сезон у нас цены поднимаются минимум на 20%, рабочий, но невысокий сезон — май, сентябрь — цена на 20% ниже.

По данным «Яндекс.Путешествий», туристы выбирают глэмпинг в основном для романтических поездок, предпочитая отдыхать вдвоем или небольшими компаниями. Питомцев принимают примерно 70% таких мест. Более бюджетные варианты можно найти в Мордовии, а самые дорогие — в Мурманской области.