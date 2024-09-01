Размер туристического сбора в Италии могут повысить

Правительство Италии изучает возможность повышения туристических сборов в летний период из-за слишком большого наплыва туристов, пишет Financial Times.

Министр туризма заявила, что правительство обсудит эту инициативу с представителями туристической отрасли в сентябре и тогда уже решит, стоит ли повышать налоги.

Итальянские города могут взимать налоги за ночлег как с иностранных, так и с итальянских гостей, и сейчас сумма платежа обычно составляет от €1 до €5 с человека за ночь — в зависимости от количества звезд отеля или гостевого дома, где остановился турист. Повысить туристический сбор могут до €25 за ночь.