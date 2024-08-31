В Кирове разработали новый туристический маршрут

В него вошли 9 памятных мест.

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К 80-летнему юбилею Великой Победы и в преддверии 650-летия разработан туристический маршрут «Киров — город героев».

Он проходит по 9 памятным местам, связанным с историей Великой Отечественной войны — Музей воинской славы, памятник маршалу Корневу, парк Победы, памятники «Кировчане — фронту», «Кировчанам — труженикам тыла» и др.

Каждый объект имеет свою историю. Например, парк Победы, идея создания которого относится к 1962 году, расположен в месте, где в 40-е годы прошлого века находилась деревня Пахомьево. Из 46 её жителей 21 погиб на фронтах Великой Отечественной войны.

Памятник маршалу Коневу изначально был установлен в польском городе Кракове. А 1991 году монумент, пострадавший от рук польских вандалов, был демонтирован и вывезен в Россию. После реставрации памятник занял свое место в Кирове на площади Маршала Конева.

Карта маршрута «Киров — город героев» с описанием объектов размещена в свободном доступе на сайте.