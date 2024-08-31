Андрей Прошунин сообщил о росте турпотока в Сочи

Туристический поток в Сочи за три летних месяца 2024 года составил порядка 3,2 млн человек и превысил показатели 2023 года, рекордного по числу туристов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Прошунин.

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"По итогам 2024 года Сочи выходит на показатель турпотока в 8 млн человек. Это видно по динамике за прошедшие месяцы и дальнейшему бронированию. <…> За июнь-август Сочи принял 3,2 млн человек, а с начала года - 5,7 млн туристов. Приехало очень много семей с детьми, и это главный показатель доверия нашему курорту", - говорится в сообщении.

Прошунин отметил, что если прогноз оправдается, то в 2024 году будет установлен новый исторический максимум по числу туристов в Сочи.

Турпоток в Сочи в 2023 году возрос почти на 6% по сравнению с 2023 годом, курорты приняли 7,6 млн отдыхающих, что стало новым рекордом. Как сообщили журналистам в городской администрации, по итогам трех летних месяцев 2023 года в городе отдохнули 3,04 млн человек.

В мэрии также уточнили, что больше всего туристов было в августе - загрузка средств размещения составляла до 93,2% (годом ранее - 92,9%), в целом курорт принял 1,13 млн человек (в прошлом августе - 1,08 млн). Загрузка средств размещения за июнь-август в среднем составила 89%, что на 0,5% п.п выше, чем летом 2023 года. При этом в этом году начали работу 17 новых отелей на 499 номеров, и в итоге общий номерной фонд Сочи летом составлял 75 580 номеров - 150 558 койко-мест. Среди средств размещения наиболее загружены были 56 санаториев и пансионатов с лечением, однако также работали гостиничные комплексы с медицинскими центрами, крупные гостиничные комплексы и базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, глэмпинги и более 2 тыс.малых отелей, гостевых домов, индивидуальных средств размещения.

Добавляется, что по состоянию на 1 августа 2024 года в Сочи собрано 322,6 млн рублей в качестве курортного сбора. В индустрии гостеприимства в пиковый летний период работали 50 тыс. специалистов, в том числе 3 тыс. врачей и медицинских работников в санаториях и отелях с лечебным профилем.