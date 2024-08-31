В Кургане открыли новую зону отдыха

В Кургане открыли новый экопарк. На открытие приехал губернатор Вадим Шумков. О том, как прошло открытие и что показали курганцам на новой зоне отдыха, передает корреспондент URA.RU.

На открытие приехал Шумков. Глава региона рассказал, что строительство экопарка начали в прошлом году. Значимость новой зоны отдыха для жителей губернатор описал как способ ведения здорового образа жизни. «Протяженность дорожек — около пяти километров. Детишки смогут тут кататься зимой на лыжах, в теплое время года — на велосипедах и роликах», — озвучил губернатор Шумков.

Открывать экопарк приехал и врип главы Кургана Антон Науменко. Он поделился, что при строительстве учитывали то, как выглядит старый рельеф и старались сохранить его изначальный вид.