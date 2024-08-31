Пляжи оказались недоступны жителям новостроек Владивостока

Владивосток занял лишь 17-е место в рейтинге по количеству новостроек с благоустроенными пляжами в шаговой доступности, сообщает ИА DEITA.RU.

В рейтинг вошли регионы, в которых на момент проведения исследования удалось оценить не менее десяти жилых комплексов, где идёт продажа квартир от застройщика.

В Приморском крае всего 24,8% новостроек расположены недалеко от благоустроенных пляжей. Скорее всего, в случае с Приморьем речь идёт о пляжах, где отдыхать у воды можно, но купаться нельзя: во Владивостоке единственный благоустроенный пляж, где пробы воды получили положительное заключение Роспотребнадзора, находится на Русском острове в бухте Ахлёстышева, но там жилые комплексы не строятся.

Приморье обогнали такие регионы, как Челябинская область (27% новостроек возле пляжей) и Мордовия (25%),

Лидерами рейтинга стали Крым (61%), Дагестан (55,6%), Ульяновская область (50%), Архангельская область (45,8%) и Пензенская область (40,4%).

По состоянию на 1 июля 2024 года, доля ЖК с благоустроенными пляжами в шаговой доступности среди всех находящихся в продаже жилых комплексов составила 17,7%, по данным исследования Единого ресурса застройщиков.

Примечательно, что представители молодёжи, переезжающие из Владивостока в западные регионы России, отмечают именно море как одно из достоинств покинутого региона: по части транспортной, социальной инфраструктуры, благоустройства, соотношения зарплат и цен, развитости рынка труда дальневосточная столица, по мнению молодёжи, проигрывает российскому западу, но моря и такой роскошной природы новоявленным москвичам и петербуржцам не хватает. Но этот рекреационный ресурс для сокращения оттока населения с Дальнего Востока пока задействовать не удаётся. Вероятно, возлагаются надежды на международный морской курорт в Зарубино. Хотя есть шанс, что привлекать он и будет в первую очередь интуристов, но не дальневосточников, и, судя по заявленным ценам на отдых, точно не жителей самого Хасанского округа, где планируется реализовать проект.