Фестиваль «Люди и солнце» открылся в Чите

Губернатор Забайкалья Александр Осипов 31 августа дал старт третьему межрегиональному фестивалю «Люди и Солнце». Он проходит в рамках муниципального форума «Забайкалье», открывшегося накануне с деловой программы. На площади имени Ленина представители девяти районов и округов края, участвующих в мероприятиях первого дня фестиваля, подняли его флаг.

Совершить путешествие по Забайкалью, познакомиться с кухней и культурой территорий можно на площади имени Ленина 31 августа и 1 сентября. Все самое вкусное от забайкальских производителей представлено на площадке «Солнечный исток», самое красивое - на выставке-ярмарке в «Солнечной мастерской Забайкалья». «Солнечное гостеприимное Забайкалье» - покормит и удивит национальной и традиционной кухней, «Солнечный колобок» - угостит выпечкой, а на площадке «Солнечный круг» - станцуют и споют песни на русском, бурятском и эвенкийских языках. Развлечения для всех возрастов организовали на фестивале районы Забайкалья и с нетерпением ждут гостей на своих площадках.

«Каждый год мы проводим наш фестиваль. Каждый год у нас есть возможность встретиться, съехаться с разных территорий, с разных концов нашего необъятного края. Наш с вами регион один из самых больших в стране. Мы знаем, что в каждом районе, в каждом селе живут уникальные люди. Живут, любя родную землю. Живут в единстве, в дружбе, во взаимной выручке, поддержке друг друга, любят гостей, любят свою родную территорию, родную речку, родной лес, родную степь, родные сопки. Живут надеждами на то, что и дальше будут полными наши семьи, будет детский смех, будут создаваться семьи. Мы хотим, чтобы на этом фестивале мы как можно больше увидели друг друга, пришли к друг другу в гости, пообщаться, вместе попеть, поплясать, показать то, что умеем делать, рассказать о своем житие-бытие. Конечно, наш край очень большой, очень красивый, с суровым, но красивым климатом, населен очень маленьким количеством людей. А те обстоятельства, в которых мы живем, пожары, засухи, наводнения, какие-то вопросы то с дорогой, то что-нибудь на речке, требуют нашего постоянной дружбы, поддержки друг друга, общения. Поэтому я вам желаю хорошего, несмотря на то, что сегодня дождик, солнечного настроения, как можно больше напитаться энергией любви, заботы друг от друга, показать и рассказать, что умеем. Поздравляю с началом нашего фестиваля!», - поприветствовал участников и гостей фестиваля глава региона Александр Осипов.

Яркое культурное событие, посвященное традициям забайкальцев, местным брендам, национальной кухне, музыке и творчеству, уже третий год собирает представителей всех муниципальных образований в самом центре забайкальской столицы.

Каждый пришедший на площадь Ленина в дни проведения фестиваля «Люди и солнце» становится членом большого жюри, присуждающего один из самых главных призов – зрительских симпатий. Достаточно навести камеру на QR-код и можно оценить таланты, фантазию, кулинарные способности, а также мастерство садоводов и огородников проголосовав за понравившийся район.

Проект правительства Забайкальского края, регионального министерства культуры, Ассамблеи народов Забайкальского края реализует государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры» вместе с муниципальными образованиями и многочисленными партнерами.